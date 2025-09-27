وزیر راه وشهرسازی گفت: تا پایان سال آنچه که وظیفه کشور ما در پروژه راه آهن رشت- آستارا بود که این حلقه مفقوده را بتوانیم تکمیل کنیم تا پایان سال تملک را به اتمام برسانیم.

فرزانه صادق وزیر راه وشهرسازی در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم تجلیل از ایثارگران دفاع مقدس اظهار داشت: در سالهای اخیر، ما با مشکلات زیادی مواجه بودهایم. یکی از چالشهای جدید، به اصولی برمیگردد که سالهاست به آنها پایبند نیستیم. در این زمینه، هم در حوزه بنادر و هم در حوزه هوایی، تأکیدات زیادی وجود داشته که تحریمها اثرات مستقیم و قابل توجهی داشتهاند.
وی ادامه داد: با وجود این تحریمها، شاهد اتفاقات بزرگ و مثبتی بودهایم. برای این موضوع، پیشبینیهای لازم در دولت انجام شده و امیدواریم که با درایت و تدبیر خود در این سالها، بتوانیم بر تحریمهای ظالمانه غلبه کنیم و به پیشرفتهای بیشتری دست یابیم.
صادق همچنین در خصوص پروژه راهآهن رشت-آستارا هم اظهار داشت: این پروژه یکی از پروژههای مهم حمل و نقل در کشور است که سالها مورد توجه بوده است. این پروژه نقش کلیدی در بهبود ارتباطات ریلی و تسهیل حمل و نقل کالا و مسافر در منطقه دارد.
او بیان کرد: یکی از چالشهای اساسی این پروژه، تملک اراضی مورد نیاز بوده است. جمهوری اسلامی ایران از سالها پیش موظف به تملک این اراضی بود. اما این فرآیند با کندی پیش رفته و در بسیاری از مواقع، مشکلاتی در این زمینه به وجود آمد.
وی اظهار کرد:حدود نیمی از مسیر ۱۶۲ کیلومتری تملک شده و حدود ۳۴ کیلومتر از اراضی نیز به شرکت روسی تحویل داده شده است. این شرکت مسئول تجهیز ناوگان و ساخت ریل برای این پروژه است.
او تاکید کرد:تمام تلاشها بر این است که تا پایان سال، تملک اراضی به اتمام برسد و حلقه مفقوده این پروژه تکمیل شود. این اقدام میتواند به تسریع مراحل اجرایی و پیشرفت پروژه کمک شایانی کند.
وی ادامه داد: پروژه راهآهن رشت-آستارا با چالشهای زیادی در زمینه تملک اراضی روبهرو بوده است، اما با پیشرفتهای اخیر، امیدواری برای تکمیل این پروژه و بهبود زیرساختهای حمل و نقل در منطقه وجود دارد. این پروژه میتواند تأثیرات مثبت زیادی بر اقتصاد و ارتباطات منطقهای داشته باشد.
