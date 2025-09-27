باشگاه خبرنگاران جوان - فابیو کاناوارو، برنده توپ طلای ۲۰۰۶، پیشنهادهای دو تیم ملی قزاقستان و ازبکستان را رد کرد.
اسپورتاکسپرس خبر داد کاناوارو با رد پیشنهاد دو تیم ملی ازبکستان و قزاقستان اعلام کرد قصد دارد به کشورش بازگردد و در صورت فراهمشدن فرصت در طول فصل، یکی از باشگاههای سری آ را هدایت کند.
پیش از این در رسانههای قزاقستان و ازبکستان گزارشهایی مبنی بر مذاکرات با این مربی مشهور منتشر شده بود. با این حال، کاناوارو بیشتر به احتمال کار در ایتالیا علاقهمند است. او در طول دوران مربیگریاش موفق شده است در باشگاههای الاهلی، گوانگژو اورگراند، النصر، تیانجین کوانجیان، تیم ملی چین و همچنین در اروپا در باشگاههای بنونتو، اودینزه و دینامو زاگرب کار کند.