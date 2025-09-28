دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: تشدید تحریم‌ها موضوع جدیدی نیست و مدیران صنعت سال‌های متمادی در شرایط تحریم صنعت را توسعه داده‌اند و در بسیاری از صنایع به خودکفایی رسیده‌اند.

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه صنعت هواپیمایی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی توانسته بر تحریم ها غلبه کند ونه تنها دوام بیاورد بلکه پیشرفت کند و خدمات حمل و نقل هوایی کشور را ارائه دهد گفت: پس از این نیز امیدواریم که همچنان این روند ادامه یابد.

وی ادامه داد: شرکت‌های هواپیمایی قبل از برجام دوران تحریم‌های سختی را پشت سر گذاشتند و در زمان اجرای برجام نیز تحریم‌ها ادامه داشت با این حال، این شرکت‌ها توانسته‌اند فعالیت‌های خود را ادامه و حتی توسعه دهند و با تدبیر مدیران صنعت و نیروهای متخصص صنعت این روند ادامه خواهد داشت

او با بیان اینکه شرایط ممکن است سخت‌تر شود و هزینه‌های شرکت‌ها قطعا با توجه به تحریم‌ها افزایش خواهد یافت افزود:  سیاست‌گذاری‌هایی که در حوزه ارزی اتفاق می‌افتد، باید به گونه‌ای باشد که در شرایط تحریم فشار مضاعفی به صنعت وارد نکند. 

سامانی توضیح داد: تصمیمی که وزارت صمت گرفته، این است که شرکت‌ها از طریق تالار دوم ارز خود را بصورت توافقی از صادر کنندگان دریافت کنند در حالی که شرکت های هواپیمایی خارجی که در ایران مبادرت به فروش بلیت می کنند می‌توانند با نرخ ارز مبادله‌ای فروش خود را به ارز خارجی تبدیل و از کشور خارج کنند گفت: این سیاست‌های دوگانه که اکنون وجود دارد، بین شرکت‌های خارجی و داخلی تفاوت معناداری ایجاد می‌کند و بشدت مخرب است و سرمایه گذاری در این صنعت را زیر سوال ببرد. 

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اظهار کرد: سیاست متناقضی که بین شرکت های ایرانی و شرکت‌های خارجی وجود دارد، هیچگونه توجیه قانونی و اقتصادی ندارد. 

او بیان کرد: تشدید تحریم‌ها موضوع جدیدی نیست و مدیران صنعت سالهای متمادی در شرایط تحریم صنعت را توسعه داده اند ، متخصصان خوبی داریم. که آمادگی انتقال تجربه به سایر کشورهای تحریم شده را دارند.

برچسب ها: هواپیمایی ، صنعت هوایی
خبرهای مرتبط
امن‌ترین مسیر بین آسیای مرکزی و اروپا با تکمیل کریدور ارس کلید خورد
اتمام باند غربی آزاد راه منجیل رودبار تا ۲ سال آینده
پرداخت ۱.۶ میلیارد دلار تسهیلات برای راه‌آهن رشت-آستارا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سود سهام عدالت برای چه کسانی واریز نخواهد شد؟
واریز سود سهام عدالت تا روز جمعه قطعی است/ منافع سود سهام عدالت نیز محاسبه شده است
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
افزایش ۱۱ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق تا تابستان آینده
گواهی سپرده گازوئیل در بورس انرژی
اصلاح مصوبه الگوی کشت به کجا رسید؟
واریز ۵۰ همت سود به حساب دارندگان سهام عدالت در پایان هفته
درآمد زایی جدید از طریق راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان
۵ درصد باقی مانده مطالبات گندمکاران تا پایان هفته پرداخت می‌شود
خود کفایی کشور در اورهال هواپیماها / تخصیص ارز به شرکت‌های هواپیمایی از طریق تالار دوم
آخرین اخبار
واریز ۵۰ همت سود به حساب دارندگان سهام عدالت در پایان هفته
افزایش ۱۱ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق تا تابستان آینده
خود کفایی کشور در اورهال هواپیماها / تخصیص ارز به شرکت‌های هواپیمایی از طریق تالار دوم
۵ درصد باقی مانده مطالبات گندمکاران تا پایان هفته پرداخت می‌شود
اصلاح مصوبه الگوی کشت به کجا رسید؟
واریز سود سهام عدالت تا روز جمعه قطعی است/ منافع سود سهام عدالت نیز محاسبه شده است
درآمد زایی جدید از طریق راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان
گواهی سپرده گازوئیل در بورس انرژی
سود سهام عدالت برای چه کسانی واریز نخواهد شد؟
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
بارش باران در نواحی غرب و شمال غرب کشور طی دو روز آینده
اجرای ۱۱ پروژه راهسازی در حوزه معادن کشور
تخصیص زمین مسکونی به خانواده دو شهید دانش آموز
توکن صرفه‌جویی انرژی چیست؟
واریز سود سهام عدالت تا پایان هفته
سقف خرید و نگهداری رمزپول‌های پایه ثابت در هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شد
واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی
تورم نقطه به نقطه مسکن در شهریور ماه به ۳۶ درصد رسید
کاهش بیش از ۹۰ میلی‌متری بارش در کشور
تحویل ۱۳۰ حلقه چاه اکتشافی نفت به شرکت‌های بهره‌بردار با قابلیت تولید
آغاز نصب برج‌های تخلیه اضطراری گاز در تهران
مصرف ۷۰ تا ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۵ مهر ماه
ایجاد اکوسیستم هوشمند اقتصادی زمینه ساز کاهش آثار مکانیسم ماشه
نرخ تورم شهریور ماه اعلام شد
آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از ابتدای آبان ماه
منابع مالی دولت برای تامین معیشت مردم و کالاهای کشاورزی ۱۱ میلیارد دلار است
جابه‌جایی ۷۹ میلیون مسافر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در نیمه نخست سال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مهرماه ۱۴۰۴
برنامه جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز