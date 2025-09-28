مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه صنعت هواپیمایی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی توانسته بر تحریم ها غلبه کند ونه تنها دوام بیاورد بلکه پیشرفت کند و خدمات حمل و نقل هوایی کشور را ارائه دهد گفت: پس از این نیز امیدواریم که همچنان این روند ادامه یابد.

وی ادامه داد: شرکت‌های هواپیمایی قبل از برجام دوران تحریم‌های سختی را پشت سر گذاشتند و در زمان اجرای برجام نیز تحریم‌ها ادامه داشت با این حال، این شرکت‌ها توانسته‌اند فعالیت‌های خود را ادامه و حتی توسعه دهند و با تدبیر مدیران صنعت و نیروهای متخصص صنعت این روند ادامه خواهد داشت

او با بیان اینکه شرایط ممکن است سخت‌تر شود و هزینه‌های شرکت‌ها قطعا با توجه به تحریم‌ها افزایش خواهد یافت افزود: سیاست‌گذاری‌هایی که در حوزه ارزی اتفاق می‌افتد، باید به گونه‌ای باشد که در شرایط تحریم فشار مضاعفی به صنعت وارد نکند.

سامانی توضیح داد: تصمیمی که وزارت صمت گرفته، این است که شرکت‌ها از طریق تالار دوم ارز خود را بصورت توافقی از صادر کنندگان دریافت کنند در حالی که شرکت های هواپیمایی خارجی که در ایران مبادرت به فروش بلیت می کنند می‌توانند با نرخ ارز مبادله‌ای فروش خود را به ارز خارجی تبدیل و از کشور خارج کنند گفت: این سیاست‌های دوگانه که اکنون وجود دارد، بین شرکت‌های خارجی و داخلی تفاوت معناداری ایجاد می‌کند و بشدت مخرب است و سرمایه گذاری در این صنعت را زیر سوال ببرد.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اظهار کرد: سیاست متناقضی که بین شرکت های ایرانی و شرکت‌های خارجی وجود دارد، هیچگونه توجیه قانونی و اقتصادی ندارد.

او بیان کرد: تشدید تحریم‌ها موضوع جدیدی نیست و مدیران صنعت سالهای متمادی در شرایط تحریم صنعت را توسعه داده اند ، متخصصان خوبی داریم. که آمادگی انتقال تجربه به سایر کشورهای تحریم شده را دارند.