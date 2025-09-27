فورفورتو بزرگ‌ترین بی‌عدالتی‌های تاریخ توپ طلا را رتبه‌بندی کرد که در آن روبرت لواندوفسکی به دلیل لغو مراسم ۲۰۲۱ در صدر قرار گرفت. تیری آنری و وزلی اسنایدر نیز در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سایت FourFourTwo بزرگ‌ترین بی‌عدالتی‌ها در تاریخ توپ طلا را رده‌بندی کرد. روبرت لواندوفسکی، مهاجم سابق بایرن مونیخ و بازیکن فعلی بارسلونا، در این رده‌بندی رتبه اول را کسب کرد. او به گفته تحلیلگران باید سال ۲۰۲۱ این جایزه را می‌برد نه لیونل مسی.

در رتبه دوم تیری آنری، مهاجم افسانه‌ای سابق آرسنال و بارسلونا، قرار دارد. این مهاجم سال ۲۰۰۳، زمانی که پاول ندود، هافبک اهل چک این جایزه را دریافت کرد، شایسته‌تر برای توپ طلا شناخته شد.

همچنین سال ۲۰۱۰ لیونل مسی دوباره توپ طلا را به دست آورد ولی سایت فورفورتو عقیده دارد وزلی اسنایدر باید این جایزه را به دست می‌آورد.

پاری‌سن‌ژرمن با هدایت لوئیس انریکه و درخشش ستاره‌هایی مثل عثمان دمبله و ویتینیا و البته دوناروما توانست برای نخستین بار سه‌گانه را فتح کند. در مراسم توپ طلا این باشگاه پاریسی نمایندگان زیادی داشت. عثمان دمبله توپ طلا را کسب کرد و لوئیس انریکه جایزه بهترین سرمربی و دوناروما جایزه بهترین دروازه‌بان سال را از آن خود کردند.

برچسب ها: لیونل مسی ، توپ طلا
