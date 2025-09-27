باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۵ مهرماه شاخص کل بورس با افزایش ۵۳ هزار و ۲۷۰ واحد در تراز ۲ میلیون و ۵۷۷ هزار واحدی قرار گرفت؛ شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۱۰ هزار و ۸۳۹ واحدی در سطح ۷۸۰ هزار و ۸۵ واحدی ایستاد.

در جریان معاملات امروز سه نماد فارس، فملی و فولاد پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس و سه نماد خودرو، وبملت و فولاد پرتراکنش‌ترین نماد‌های این بازار بودند.

شاخص کل بورس فرابورس هم با افزایش ۲۳۸ واحدی در سطح ۲۳ هزار و ۸۹۶ واحد ایستاد؛ سه نماد فزر، آریا و ومپنا بیشترین تاثیر را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

امروز گروه شیمیایی با ارزش معاملاتی ۴۲۳ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه فلزات اساسی و خودرو در جایگاه بعدی ایستادند.