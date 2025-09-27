در پنجاهمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک که با حضور محمود خسروی وفا برگزار شد، شعار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به اتفاق آراء مصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ پنجاهمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک با دستور جلسه انتخاب شعار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین آغاز شد و در نهایت به اتفاق آراء "امید ایران" بعنوان شعار کاروان سفیران امید مصوب شد.

در ادامه حجت الاسلام سرلک رئیس کمیسیون تاکید کرد باتوجه به اینکه پنجاهمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک است اعضاء کارکردها، تاثیرات، عملکرد کمیسیون را مورد بررسی و بازبینی جدی قرار دهند و نقد‌ها و پیشنهادات خود را در زمینه هرچه بهتر شدن، مطرح کنند.

همچنین در این نشست دغدغه‌های حضورورزشکاران جوان در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با توجه به رده سنی آنان بصورت جزء به جزء بررسی شد و حاضران مباحث مهمی را با جزئیات مطرح کردند.

پنجاهمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک با حضور حجت الاسلام علی سرلک (رئیس کمیسیون)، حجت الاسلام علی جعفری، غلامحسین شعبانی، علیرضا معاف، سینا کلهر، جواد داوری، محمدکاظم حججی، مسعود معینی‌پور، محمد مهدی واقفی و سید رضا طاهری اعضای کمیسیون برگزار شد.

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، بازی‌های آسیایی
