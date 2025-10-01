باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- محمدرضا مشهدی، دبیر جشنواره بینالمللی همام، اعلام کرد چهارمین دوره این رویداد هنری ابتدای آبان ماه سال جاری برگزار و تا هشتم آبان ادامه خواهد داشت. این جشنواره با هدف تکریم و تقویت روحیه خودباوری هنرمندان معلول و کمک به خروج آنان از انزوای اجتماعی بصورت دوسالانه برگزار میشود.
تمرکز جشنواره بر حمایت و معرفی هنرمندان معلول
مشهدی افزود: این یک فرصت شگفتانگیز برای هنرمندان معلول است که در بخشهای مختلف هنری خلق آثار ارزشمندی دارند، اما آحاد جامعه شاید از آن آگاه نباشد. ما بر این باوریم که این هنرمندان شایسته دیده شدن در عرصههای داخلی و بین المللی هستند.
حضور هنرمندان بینالمللی از قارههای مختلف در جشنواره
وی گفت: در بخش بینالملل امسال میزبان هنرمندانی از قاره آفریقا، اروپا و آسیا خواهیم بود. از بارسلونای اسپانیا، اوگاندا، ارمنستان، روسیه و ژاپن هنرمندان برجستهای در جشنواره حضور دارند. همچنین طی هماهنگیهای بعمل آمده پنج نفر از برگزیدگان جشنواره هنری پارا آرت توکیو در این دوره حضور فعال خواهند داشت.
افزایش چشمگیر ثبتنامها در حوزه ملی و بینالملل
دبیر جشنواره همام گفت: امسال نسبت به دوره گذشته، شاهد افزایش ۶۳ درصدی ثبتنامها در حوزه ملی و حدود ۷۰ درصد در حوزه بینالملل بودیم که این رشد بسیار مثبت و امیدبخش است.
تأثیرات تحریمهای دیپلماتیک و نقش هنر در تعاملات فرهنگی
مشهدی با اشاره به مشکلات اخیر در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی کشور گفت: با وجود برخی محدودیتها، هنر توانسته به عنوان زبان مشترک، تعامل و ارتباط هنرمندان سایر ملل با ایران عزیزرا تسهیل کند.
رشد مشارکت هنرمندان مناطق محروم و توسعه فرهنگ هنر معلولین
وی در ادامه اظهار داشت: امسال ثبتنام هنرمندان مناطق محروم کشور ۳۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، استانهای جنوب و غرب کشور سهم بیشتری در جشنواره دارند که این امر برای ما نیز حائز اهمیت است.
تولید فیلمهای مستند و چاپ کتاب زندگینامه هنرمندان معلول
مشهدی خبر داد: با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پروژه ساخت فیلمهای مستند و انتشار کتابهای زندگینامه هنرمندان معلول در دست اقدام است. به گفته وی در رویداد پیش رو از کتاب جشنواره سه دوره گذشته نیز رونمایی خواهد شد.
همکاری گسترده سازمانهای دولتی و غیردولتی در حمایت از جشنواره
وی گفت: با تدبیر شورای عالی سیاستگذاری جشنواره، رییس محترم سازمان بهزیستی کشور دکتر حسینی و مسئولین سازمان فنی و حرفهای، جشنواره امسال توانسته جامعه هدف گستردهتری را پوشش دهد. همچنین سازمان فنی و حرفهای، به برگزیدگان جشنواره چهارم درجه هنری و مدارک قابل ترجمه اعطا خواهد کرد.
بخشهای هنری و برنامههای جانبی جشنواره
مشهدی افزود: امسال در بخش هویت بصری و گرافیک جشنواره، برنامههای جذاب ویژهای خواهیم داشت. همچنین فیلمهایی با موضوع معلولین که جوایز بینالمللی دریافت کردهاند با حضور بازیگرانشان در جشنواره در معرض نمایش عموم قرار داده میشوند.
اجرای نمایشنامه از زندگینامه برگزیدگان معلول
به گفته دبیر جشنواره چهارم؛ سناریوی زندگینامه برخی از برگزیدگان دوره سوم جشنواره به عنوان الگوهای موفق، به شکل نمایشنامه تئاتر همزمان با اکران آثار هنری در فرهنگستان اجرا خواهد شد که نقطه عطفی در تعامل میان هنرمندان معلول و جامعه است.
دعوت از همه علاقهمندان برای حمایت و حضور در جشنواره
مشهدی از همه مجموعههای ذیربط و افراد دغدغهمند در حوزه آسیبهای اجتماعی خواست به حمایت از معلولین بپردازند.
ایشان همچنین تاکید کرد: جشنواره بینالمللی همام دربهای خود را به روی همه باز کرده و این جامعه ۱۱.۵ درصدی معلول کشور، نیازمند بسترهای فرهنگی و هنری مناسب است که امیدواریم این جشنواره بتواند چنین فضایی را فراهم کند.
زمانبندی جشنواره و مراحل داوری
وی در خاتمه اعلام کرد: ثبتنامها ۱۷ شهریور ماه پایان یافته و آثار راهیافته به بخش نهایی آثار توسط شورای انتخاب تا پایان شهریور مشخص خواهند شد. داوری نهایی از اول تا هفتم آبان انجام و نتایج نهایی در اختیار عموم قرار میگیرد.