سفیر جمهوری اسلامی ایران استوارنامه خود را به رئیس جمهور لهستان تحویل داد.

در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛واقعیتهای اسنپ بک چیست؟
باشگاه خبرنگاران جوان - «عیسی کاملی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در ورشو با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در دیدار با «کارول نائوروکی» رئیسجمهور لهستان استوارنامه خود را به او تحویل داده است.
وی در پیام خود نوشت: مفتخرم که استوارنامه خود را به عنوان سفیر جدید ایران در لهستان جناب رئیس جمهور نائوروکی تقدیم میکنم.
دیپلمات ایران افزود: منتظر تقویت روابط میان دو کشور و بررسی فرصتهای جدید در مراسم تحلیف رئیسجمهور و صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک هستم.