تیم ملی والیبال بلغارستان که جوانترین تیم شرکت کننده در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ هستند با شکست جمهوری چک به دیدار نهایی راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، دیدار‌های مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ امروز (شنبه پنجم مهر) با دو دیدار در مانیل پیگیری می‌شود.

در نخستین دیدار این مرحله تیم‌های بلغارستان و جمهوری چک از ساعت ۱۰ به مصاف یکدیگر رفتند و بلغار‌های جوان با شکست سه بر یک حریف به عنوان نخستین فینالیست این رقابت‌ها معرفی شد.

جمهوری چک در ست دوم ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید، اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کرد تا دومین شکست خود در این رقابت‌ها را تجربه کند. چک در مرحله مقدماتی یک شکست برابر برزیل تجربه کرده بود.

تیم بلغارستان با میانگین سنی ۲۳.۲ سال سن به عنوان جوانترین تیم این مسابقات معرفی شده است.

بلغار‌های جوان در مرحله گروهی موفق به شکست آلمان، اسلوونی و شیلی شدند و با هشت امتیاز به عنوان صدرنشین گروه E به مرحله حذفی صعود کردند.

تیم ملی والیبال بلغارستان در مراحل حذفی نیز با هدایت جیانلورنتسو بلِنجینی از ایتالیا مقابل تیم‌های پرتغال، آمریکا و جمهوری چک به پیروزی رسید تا با شش برد متوالی راهی فینال شود.

در دیگر دیدار امروز، تیم‌های ایتالیا و لهستان به مصاف یکدیگر می‌روند تا برنده این مسابقه حریف بلغارستان در فینال شود.

دیدار‌های رده‌بندی و فینال جام ۲۱ قهرمانی مردان جهان فردا (یکشنبه ششم مهر) برگزار خواهد شد تا تیم‌های اول تا چهارم مسابقات معرفی شوند.

برچسب ها: فدراسیون والیبال ، والیبال قهرمانی ، جام جهانی والیبال
خبرهای مرتبط
ایتالیا نفس لهستان را گرفت/ صعود مقتدرانه به فینال والیبال قهرمانی جهان
شاگردان پیاتزا مغلوب پدیده مسابقات شدند/ وداع والیبال ایران با جام ۲۱ پس از حضور در جمع هشت تیم برتر جهان
والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵؛
در تورنمنت شگفتی‌ها، دست کم گرفتن حریفان ممنوع!
شریفی: از طرف کل تیم از مردم عذرخواهی می‌کنم/ شرمنده شدیم!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نقش مهروز در محرومیت تکواندو کاران سیه روز
مظلوم‌ترین ستاره؛ تنها خرید موفق پرسپولیس
اسطوره فوتسال هدایت استقلال را بر عهده می‌گیرد
توپ طلا‌های مسی ناعادلانه بودند؟
واکنش کریستیانو رونالدو به قهرمانی در لیگ عربستان
پیوس: به هاشمیان تا هفته نهم فرصت بدهند/ پرسپولیس دفاع چپ خارجی نمی‌خواهد
نگاه فیفا به تیم ملی ایران؛ سلطان آسیا در جستجوی تاریخی‌ترین موفقیت
مکمل‌های ورزشی در ایران؛ از چالش‌های قانونی تا فرصت‌های جهانی
پایان کار نمایندگان ایران در مسابقات گلف «کداح توریزم» مالزی
زمان بازگشت ۶ مصدوم سپاهان مشخص شد
آخرین اخبار
مورینیو مشتری بنزما
رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران جنایات رژیم صهیونیستی را در مجمع عمومی IPC محکوم کرد
نقطه روشن استقلال؛ هماهنگی احمدی و اندونگ
جدایی ولاهوویچ از یووه قطعی شد
پیاتزا و والیبالیست‌ها سوپرمن نیستند!
مالک خیبر: دخالت در کار فنی؟ شان من این حرف‌ها نیست
اسبقیان: موضوع سفر بدون مجوز تیم زورخانه‌ای را پیگیری می‌کنیم
تیمداری استقلال و پرسپولیس در کشتی
پیمان حدادی: ساختار باشگاه در حال تغییر است / رئیس هیات مدیره نمی‌تواند مسوولیت اجرایی داشته باشد
قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵؛ بلغار‌های جوان فینالیست شدند
علی نژاد: در ترویج ورزش زورخانه‌ای کم‌کاری کردیم/ اسبقیان: یک اعزام غیرقانونی انجام شد
با حضور رئیس کمیته ملی المپیک مصوب شد؛ شعار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
توپ طلا‌های مسی ناعادلانه بودند؟
رد پیشنهاد ازبکستان و قزاقستان از سوی کاناوارو
«ملیکا میرحسینی» مسافر مسابقات جهانی چین شد
رد درخواست غیر معقول هندی ها از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا
مذاکرات پرسپولیس و جمال لوئیس در بن بست
زمان بازگشت ۶ مصدوم سپاهان مشخص شد
کناره‌گیری سرمربی کشتی روسیه بعد از ۲۰ سال
باران چشمه رییس فدراسیون زورخانه‌ای شد
موسوی مربی تیم بوکس فلایت‌من چین شد
تعلیق کمیته‌های ملی پارالمپیک روسیه و بلاروس برداشته شد
اسطوره فوتسال هدایت استقلال را بر عهده می‌گیرد
نقش مهروز در محرومیت تکواندو کاران سیه روز
بازیکن ازبکستانی استقلال به لیگ قهرمانان آسیا رسید
برتری آماری بی‌ثمر استقلال مقابل شمس آذر
مظفر: تاوان عملکردمان در جام ملت‌های آسیا را می‌دهیم/ فوتسال ایران جزو قدرت‌های جهان است
کویت میزبان سوپرجام فرانسه
کین بهتر از رونالدو و هالند
نگاه فیفا به تیم ملی ایران؛ سلطان آسیا در جستجوی تاریخی‌ترین موفقیت