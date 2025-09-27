باشگاه خبرنگاران جوان - فیلمهای سینمایی «آبادان یازده ۶۰»، «ابو زینب»، «روز شیطان»، «۲۳ نفر»، «ای ایران» و «اخت الرضا»؛ از شنبه ۵ مهر ماه تا پنج شنبه ۱۰ مهر ماه از شبکه افق پخش میشوند.
فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰» به کارگردانی «مهرداد خوشبخت»، شنبه ۵ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: سال ۱۳۵۹ خبر سقوط خرمشهر میآید و در نهایت شهر به دست عراقیها میافتد. عراقیها تا یک قدمی آبادان پیشروی میکنند، اما کارکنان رادیون نفت آبادان حاضر به خالی کردن ساختمان رادیو نمیشوند. آنها میخواهند وظیفهشان را در قبال خبررسانی و روحیه دادن به مردم انجام بدهند و ...
علیرضا کمالی، حسن معجونی، شبنم گودرزی، حمیدرضا محمدی، ویدا جوان و نادر سلیمانی در فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰»؛ به هنرمندی پرداختهاند.
فیلم سینمایی «ابو زینب» به کارگردانی «علی غفاری»، یک شنبه ۶ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی کارمن لبس، باسم مغنیه، عمار شلق، یوسف حداد و اغوب دوجرجیان خواهیم دید: در سال ۱۹۸۵ ارتش صهیونیستی جنوب لبنان را اشغال میکند. خانوادههای این مناطق با مقاومت و ایثار تلاش میکنند اشغالگران را از سرزمین خود بیرون کنند. مردی جوان با نام مستعار ابوزینب با یک عملیات استشهادی که خود طراح آن بوده، ضربه بزرگی به ارتش اشغالگر اسرائیل میزند. اما غیر از مادر و برخی از دوستان همرزمش هیچکس از هویت واقعی او اطلاع ندارد. چهارده سال مادر او این راز را در دلش مخفی کرده و حتی به پدر نیز گفته پسرش برای کار به کویت رفته است. بالاخره وقتی جنوب لبنان با مقاومت مردم آزاد میشود. سید حسن نصر الله رهبر حزب الله لبنان در یک سخنرانی ...
فیلم تلویزیونی «روز شیطان» به کارگردانی «بهروز افخمی»، دوشنبه ۷ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: یکی از گروهکهای سلطنت طلب در پاریس طرحی برای براندازی در دست اجرا دارد و از حمایت بعضی از صاحبان قدرت در آمریکا برخوردار است. مرحله اول این طرح وارد کردن تدریجی قطعات یک بمب اتمی کوچک است. مرحله دیگر جاسازی آن در داخل یک چمدان است تا یک هفته قبل از بازدید نمایندگان آژانس بین المللی انرژی هستهای از تأسیسات اتمی ایران، جنب استادیوم یکصدهزار نفری آزادی منفجر کرده و با این کار حکومت ایران را متهم به زیر پا گذاشتن قراردادهای کنترل سلاحهای هستهای کنند. قطعات بمب به وسیله یازده نفر به صورت جداگانه و تحت پوشش وسایل معمولی مسافرین وارد کشور میشود، اما ...
آتیلا پسیانی، علی دهکردی و عبدالرضا اکبری در فیلم سینمایی «روز شیطان» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «۲۳ نفر» به کارگردانی «مهدی جعفری»، سه شنبه ۸ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
داستان «۲۳ نفر» مربوط به دوران دفاع مقدس و زمان آزادسازی خرمشهر میباشد. در آن زمان پیر و جوان برای دفاع به جنگ میرفتند، در اردیبهشت سال ۶۱، ۲۳ نفر از نوجوانان ایرانی اسیر نیروهای بعث عراق شدند، آنها را به استخفارات عراق بردند و برای نشان دادن این که ایران نوجوانان را به اجبار به جنگ میفرستد، آنها را نمایشگر دوربینها و خبرگزاریهای جهانی کردند. در این میان فردی به نام صالح که تاجری ایرانی بود و توسط رژیم بعث اسیر شده بود، به خاطر توانایی در عربی صحبت کردن، مترجم رژیم بعث شده بود و ارتباطی بود بین اسرا و بعثیها ... بعد از جنگ و آزادی اسرا ابتدا نیروهای اطلاعاتی ایرانی به او شک کردند که ...
مجید پتکی، سعید آلبوعبادی، رضا نوری، عبدالحلیم تقلبی، مالک محمدآبادی، حسین پوریده و محمد رشنو در فیلم سینمایی «بیست و سه نفر» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «ای ایران» به کارگردانی «ناصر تقوایی»، چهارشنبه ۹ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: در بحبوحه انقلاب گروهبان مکوندی به ماسوله میرود و مردم را آزار میدهد. او برای آن که منطقه تحت نفوذش از شهرهای دیگر کم نیاورد حکومت نظامی اعلام میکند. کسبه بازار، معلمها و دانش آموزان مدرسه با او مقابله میکنند و فرزندش را میآزارند. همزمان با فرار شاه از کشور به پاسگاه تحت فرماندهی او که جشنی به بهانه ارتقای درجه مکوندی در آن برپا است، هجوم میبرند و ...
اکبر عبدی، حمید جبلی، محمد ورشوچی و غلامحسین نقشینه در فیلم سینمایی «ای ایران» نقشآفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی «اخت الرضا» به کارگردانی «سید مجتبی طباطبایی»، پنج شنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: پیکی از مرو به مدینه میآید و دستور هجرت حضرت معصومه (س) از مدینه به مرو را به حاکم مدینه ابلاغ میکند. حاکم ماموری را برای انتقال بانو اعزام میکند.
نزدیکان و شیعیان بانو به این دستور مشکوک هستند و گمان میکنند در پس این دعوت اجباری دسیسهای برای سرکوب شیعیان وجود دارد. اسما دختر جوانی که دانش آموخته طب نیز هست با همسر و پدرش که در خدمت بانو هستند به منظور همراهی و مراقبت از بانو با او همراه میشوند و ...
سید جواد طاهری، مجید امیری، مرتضی جلالی و سهیلا محققی در فیلم سینمایی «اخت الرضا» بازی کردهاند.