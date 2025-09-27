باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، پیمان حدادی رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در گفت‌و‌گو با رسانه رسمی باشگاه در مورد فعل و انفعالات اخیر رخ داده در باشگاه تصریح کرد: واقعیت این است که تمام اعضای هیات مدیره پرسپولیس پیگیر امور باشگاه هستند، اما واقعیت این است که رئیس هیات مدیره باشگاه نمی‌تواند سمت اجرایی در باشگاه داشته باشد. از این رو من هم از زمانی که به عنوان ریاست هیات مدیره باشگاه پرسپولیس منصوب شدم، سمت اجرایی در باشگاه نداشتم، اما مثل بقیه اعضای هیات مدیره همراه با آقای درویش سعی در حل مشکلات داشته‌ایم.

حدادی افزود: کما این که در موضوع‌ها و مباحث اسپانسری، پیگیری از بانک‌های عضو کنسرسیوم برای دریافت وجوه لازم، پرداخت مطالبات بازیکنان و …پیگیری‌های لازم را داشته‌ایم.

پیمان حدادی در ادامه اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم در این مدت اصلاح ساختار داخلی باشگاه بوده تا کمک بیشتری به مدیرعامل شود. برهمین اساس طی چند ماه اخیر معاون مالی، معاون حقوقی و معاون ورزشی تغییر کرده‌اند که آثار این تغییر در آینده‌ای نزدیک نمود بیشتری خواهد داشت و به زودی معاونت اقتصادی نیز معرفی خواهد شد.

وی افزود: از سوی دیگر هیات مدیره بعد از اصلاح و تقویت ساختاری و اجرایی باشگاه، از یکی دو ماه قبل به دنبال انجام کار‌های بنیادی و اساسی در مورد امور توسعه باشگاه بوده است. برهمین اساس ماه گذشته تاسیس چند شرکت ذیل باشگاه به تصویب رسید تا امور توسعه ورزشی و اقتصادی از بدنه خود باشگاه جدا شود که اینجانب مسول تاسیس این شرکت‌ها شدم و شرکت‌ها ۱۰۰ درصد سهام‌شان متعلق به باشگاه است و اعضای هیات مدیره از طریق این شرکت‌ها امور اجرایی باشگاه را پیش خواهند برد.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس ادامه داد: هیات مدیره باشگاه پرسپولیس عمدتا به دنبال پیشبرد زیرساخت و توسعه بیشتر بوده و در سایر امور نیز در کنار مدیرعامل خواهد بود، اما به هرحال مدیرعامل به عنوان فرد اول اجرایی باشگاه، امور اجرایی را دنبال خواهد کرد. به تمام اینها باید اضافه کرد که باشگاه پرسپولیس مدت‌ها است که به دنبال تغییر ساختمان فعلی و جا به جایی به مکان دیگری است و با توجه به اصلاح ساختار، حضور افراد جدید، محدودیت فضای ساختمان فعلی، جا به جایی اتاق امری کاملا طبیعی است.