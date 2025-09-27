باشگاه خبرنگاران جوان-محمد آشوری در نشست خبری با اشاره به اینکه این طرح با مصوبه شورای تامین استان است، افزود: این موضوع در کارگروهی با حضور معاون اقتصادی استانداری هرمزگان، گمرک، پلیس راهور و سازمان صمت بررسی شده است.

وی گفت: موضوع رفت و آمد آزاد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد قشم و کیش جز مطالبات دیرینه مردم هرمزگان بود.

استاندار هرمزگان گفت: بر اساس این مصوبه مردم هرمزگان بدون محدودیت با خودرو‌های مناطق آزاد می‌توانند تردد کنند.

آشوری افزود: در آستانه سفر رئیس جمهور به هرمزگان، این خبر خوش به مردم اطلاع رسانی شد.

وی گفت: برای سازوکار‌ها و شیوه‌های اجرایی آن به دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان صمت، گمرک و پلیس راهور فرصت دو ماهه داده شده است.

استاندار هرمزگان گفت: زمان اجرایی این مصوبه به مردم از طرف این کارگروه اعلام می‌شود.

آشوری افزود: این طرح زمانی که در دوره نهم نماینده مجلس در شورای اسلامی بودم به رئیس جمهور وقت مطرح کردم.

وی گفت: پس از آن نماینده ولی فقیه در هرمزگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری وقت پیگیری کردند.

استاندار هرمزگان گفت: اکنون پس از وقفه‌ای این طرح تصویب شده است.

آشوری افزود: این مصوبه که از اختیارات واگذار شده رئیس جمهور به استانداران است می‌تواند به بهبود حمل و نقل، کاهش هزینه‌ها و روان سازی تردد کمک کند.

وی گفت: هرمزگان آماده سفر رئیس جمهور است، اما تاریخ قطعی آن مشخص نیست.

استاندار هرمزگان گفت: نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد قشم و کیش نیز در دستور کار است.

آشوری افزود: ۱۳۵ دستگاه ماشین آلات سنگین به راهداری هرمزگان اختصاص می‌یابد.

وی در ادامه با اشاره به زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی هرمزگان گفت: بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی بندرعباس با ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی و ۵۳۱ تختخوابی با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی تا سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

استاندار هرمزگان گفت: حدود هزار میلیارد تومان به تجهیز بیمارستانها، مراکز بهداشتی و نوسازی آمبولانس‌ها اختصاص یافته است.

آشوری افزود: امسال هرمزگان توانسته است در شاخص‌های اقتصادی رتبه نخست و بخش عمرانی و بهبود فضای کسب و کار رتبه سوم کشوری را کسب کند.

وی گفت: پیگیر عملیات اجرایی پل خلیج فارس نیز هستیم.

منبع: صداوسیما