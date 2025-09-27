استاندار هرمزگان گفت: رفت و آمد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد قشم و کیش در استان آزاد شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان-محمد آشوری در نشست خبری با اشاره به اینکه این طرح با مصوبه شورای تامین استان است، افزود: این موضوع در کارگروهی با حضور معاون اقتصادی استانداری هرمزگان، گمرک، پلیس راهور و سازمان صمت بررسی شده است.

وی گفت: موضوع رفت و آمد آزاد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد قشم و کیش جز مطالبات دیرینه مردم هرمزگان بود.

استاندار هرمزگان گفت: بر اساس این مصوبه مردم هرمزگان بدون محدودیت با خودرو‌های مناطق آزاد می‌توانند تردد کنند.

آشوری افزود: در آستانه سفر رئیس جمهور به هرمزگان، این خبر خوش به مردم اطلاع رسانی شد.

وی گفت: برای سازوکار‌ها و شیوه‌های اجرایی آن به دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان صمت، گمرک و پلیس راهور فرصت دو ماهه داده شده است.
استاندار هرمزگان گفت: زمان اجرایی این مصوبه به مردم از طرف این کارگروه اعلام می‌شود.

آشوری افزود: این طرح زمانی که در دوره نهم نماینده مجلس در شورای اسلامی بودم به رئیس جمهور وقت مطرح کردم.

وی گفت: پس از آن نماینده ولی فقیه در هرمزگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری وقت پیگیری کردند.

استاندار هرمزگان گفت: اکنون پس از وقفه‌ای این طرح تصویب شده است.

آشوری افزود: این مصوبه که از اختیارات واگذار شده رئیس جمهور به استانداران است می‌تواند به بهبود حمل و نقل، کاهش هزینه‌ها و روان سازی تردد کمک کند.
وی گفت: هرمزگان آماده سفر رئیس جمهور است، اما تاریخ قطعی آن مشخص نیست.

استاندار هرمزگان گفت: نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد قشم و کیش نیز در دستور کار است.

آشوری افزود: ۱۳۵ دستگاه ماشین آلات سنگین به راهداری هرمزگان اختصاص می‌یابد.

وی در ادامه با اشاره به زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی هرمزگان گفت: بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی بندرعباس با ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی و ۵۳۱ تختخوابی با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی تا سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

استاندار هرمزگان گفت: حدود هزار میلیارد تومان به تجهیز بیمارستانها، مراکز بهداشتی و نوسازی آمبولانس‌ها اختصاص یافته است.

آشوری افزود: امسال هرمزگان توانسته است در شاخص‌های اقتصادی رتبه نخست و بخش عمرانی و بهبود فضای کسب و کار رتبه سوم کشوری را کسب کند.
وی گفت: پیگیر عملیات اجرایی پل خلیج فارس نیز هستیم.

منبع:  صداوسیما

برچسب ها: نشست خبری ، استاندار هرمزگان ، مناطق آزاد
خبرهای مرتبط
شرایط واردات خودرو در کیش تسهیل شد
هدیه هفته دفاع مقدس به مردم هرمزگان؛ قطار «رویال» افتتاح شد
معاون استاندار هرمزگان خواستار رفع فوری موانع پروژه کتابخانه مرکزی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
چه عجب
۰
۰
پاسخ دادن
توزیع ۱۵۰ بسته نوشت افزار در شمیل شهرستان بندرعباس
برگزاری مسابقه تیراندازی جنوب کشور در میناب
رفت و آمد آزاد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد قشم و کیش در هرمزگان
ویزیت رایگان چشم پزشکی در منطقه توکهور وهشتبندی
آخرین اخبار
رفت و آمد آزاد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد قشم و کیش در هرمزگان
ویزیت رایگان چشم پزشکی در منطقه توکهور وهشتبندی
برگزاری مسابقه تیراندازی جنوب کشور در میناب
توزیع ۱۵۰ بسته نوشت افزار در شمیل شهرستان بندرعباس
دستور ویژه دادستان قشم برای پیشگیری حوادث رانندگی
ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری در جنگل‌های حرا و روستای سهیلی قشم