مریم جلالی ۵ مهرماه در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان ضمن ابلاغ سلام ویژه وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به استاندار و تقدیر از برگزاری جلسه وفاق که طی روزهای گذشته در استان صورت گرفت گفت: برای سال آینده حجم قابل قبولی از اعتبارات اشتغال تعیین شده که بخشی از آن در اختیار استانداران سراسر کشور قرار خواهد گرفت که تلاش میکنیم این میزان نیز افزایش یابد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان میتواند زمینهساز کار مولد با محوریت خانواده باشد، افزود: در صنایعدستی حتی از کودکان نیز به عنوان کودکِ خلاق یاد میشود که میتوان از این ظرفیت بهره گرفت تا همگرایی ملی ایجاد شود و باید فضایی فراهم شود که توانمندیهای موجود به وضعیت فعلی اشتغال برای صنعتگران کمک کند.
جلالی زنجیره ارزش ازایده، طراحی، بازاریابی، فروش و صادرات را راه توسعه صنایعدستی استان دانست و گفت: مشتریِ مشتاق برای صنایعدستی سیستان و بلوچستان وجود دارد و لازم است با صادرات این محصولات رونق بیشتری ایجاد شود.
معاون صنایعدستی کشور همچنین بر طراحی پروژه مشخص برای حوزههای صنایعدستی، میراثفرهنگی و گردشگری استان تأکید و اظهار کرد: لازم است به شیوهای پیش برویم که گردشگر هم از ظرفیتهای گردشگری بازدید کند و هم صنایعدستی را خریداری کند تا چرخه اقتصادی استان نیز رونق یابد.
او تأکید کرد: ضرورت دارد تا چند طرح ملی کلان برای استان تعریف شود تا جهش تولید در اقتصاد هویتی سیستان و بلوچستان رقم بخورد و به صورت ویژه نیز این آمادگی را داریم تا در طرحهای بومی استان هر اقدامی لازم است را انجام دهیم.
