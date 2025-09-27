تعداد کشته شدگان سیل ناشی از باران‌های شدید موسمی در تایلند به هفت نفر افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات تایلند روز شنبه اعلام کردند که با ادامه تلاش‌های امدادی، تعداد کشته شدگان سیل ناشی از باران‌های شدید موسمی در این کشور به هفت نفر افزایش یافته است.

وزارت پیشگیری و کاهش بلایای طبیعی در بیانیه‌ای اعلام کرد که بیش از ۲۶۰ هزار نفر در چندین استان در امتداد رودخانه چائو فرایا در این هفته تحت تأثیر سیل قرار گرفته‌اند.

آژانس بلایای طبیعی تایلند در ابتدا روز سه‌شنبه از چهار مورد مرگ در سراسر مرکز تایلند خبر داد، اما اکنون این رقم را به هفت مورد افزایش داده است.

آنوتین چارنویراکول، نخست‌وزیر تایلند روز شنبه در یکی از اولین سفر‌ها از زمان تصدی سمت خود از استان آیوتایا که بیشترین آسیب را دیده است، بازدید کرد.

او در کنار کارکنان آژانس پیشگیری از بلایا، به مقامات دستور داد تا کیت‌های بقا توزیع کنند، کیسه‌های شن را روی هم بگذارند و مناطق مستعد رانش زمین را رصد کنند.

او به ساکنان گفت: "ما یک تیم کامل برای کمک به کاهش مشکلات مردم داریم و قصد داریم به نیاز‌های شما پاسخ دهیم. "

تایلند تحت تأثیر طوفان گرمسیری شدید بوآلوی که اوایل این هفته فیلیپین را درنوردید، قرار نگرفت، اما اداره هواشناسی نسبت به باران شدید در روز‌های آینده هشدار داده است.

این کشور به طور منظم از ژوئن تا سپتامبر بارندگی شدید را ثبت می‌کند، اما کارشناسان می‌گویند تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی، آب و هوای نامساعد را تشدید کرده و شرایط را به طور فزاینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

ماه گذشته در شمال تایلند، در اثر رانش زمین و سیل ناشی از طوفان کاجیکی، پنج نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند. سیل گسترده در سراسر تایلند در سال ۲۰۱۱ بیش از ۵۰۰ نفر را کشت و به میلیون‌ها خانه در سراسر کشور آسیب رساند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

