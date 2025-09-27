باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ " امیر حسین نقی مهر " اظهار داشت: برخی از سودجویان با ایجاد صفحات فروشگاهی و درج تصاویر جعلی، کالا‌های مختلف را با قیمت‌هایی کمتر از بازار تبلیغ می‌کنند.

وی افزود: این مجرمان سایبری پس از جلب اعتماد کاربران، مبالغ خرید را دریافت کرده و در بسیاری از موارد هیچ کالایی ارسال نمی‌کنند. متأسفانه این روند علاوه بر تحمیل خسارت مالی به شهروندان، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به فضای مجازی و کسب‌وکار‌های اینترنتی می‌شود.

رئیس پلیس فتا با تأکید بر اهمیت افزایش سواد رسانه‌ای شهروندان تصریح کرد: امروزه بخش زیادی از تعاملات و خرید و فروش‌ها در بستر فضای مجازی انجام می‌گیرد. بنابراین آگاهی، دقت و احتیاط کاربران نقشی اساسی در حفظ امنیت آنان دارد.

این مقام انتظامی در ادامه به شهروندان توصیه کرد که برای خرید اینترنتی تنها به فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی یا ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی مراجعه کنند و پیش از پرداخت وجه نظرات و تجربیات خریداران قبلی را با دقت بررسی نمایند. همچنین از انتقال وجه به حساب‌های شخصی ناشناس خودداری نموده و پرداخت‌ها را صرفاً از طریق درگاه‌های بانکی معتبر انجام دهند.

سرهنگ نقی‌مهر در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان