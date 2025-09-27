ابراهیم وطن‌پرست در مورد عملکرد تیم ملی والیبال در قهرمانی جهان گفت: اینکه انتظار داشته باشیم آقای پیاتزا و بازیکنان سوپرمن باشند که در عرض سه ماه جزو چهار تیم جهان باشند و به فینال بروند، خواسته متوقعانه‌ای است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران در آخرین مسابقه خود از رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ مقابل چک شکست خورد و از رسیدن به نیمه‌نهایی بازماند. در نهایت ایران در جایگاه هشتم قرار گرفت و به کار خود پایان داد.

ابراهیم وطن‌پرست در مورد عملکرد تیم ملی در این دوره از مسابقات گفت: تیم ملی از لیگ ملت‌ها تا این مرحله روند رو به رشدی داشت. با توجه به تغییرات عمده‌ای که در سطح بازیکنان و کادر فنی ایجاد شد، کارنامه‌ای قابل قبول از خود ارائه داد. در قهرمانی جهان هم با اینکه شروع خوبی نداشت، اما رفته رفته خودش را پیدا کرد و در بازی حساس یک‌هشتم، تیم باتجربه صربستان را شکست داد و به یک‌چهارم صعود کرد. 

او در مورد علت افت عملکرد تیم ملی در قهرمانی جهان نسبت به لیگ ملت‌ها بیان کرد: تیم‌ها در قهرمانی جهان با تمام قوا شرکت کرده بودند. در لیگ ملت‌ها بیشتر به بازیکنان اصلی استراحت دادند و نمی‌شد ارزیابی درستی از عملکرد آنها داشت، اما در قهرمانی جهان محک و عیار اصلی تیم‌ها مشخص می‌شود. کسی فیلیپین را قبل از قهرمانی جهان حساب نمی‌کرد، اما در بازی مقابل این تیم اگر آن چلنج را نمی‌گرفتیم شاید ما به مرحله بعد نمی‌رفتیم. در مرحله یک هشتم مقابل صربستان چهره اصلی تیم خود را نشان دادیم و در بازی با چک شاید اگر آن اشتباهات رخ نمی‌داد غلبه بر حریف دور از دسترس نبود. 

او ادامه داد: چک تیمی در سطح ایتالیا، برزیل و فرانسه نبود که نتوانیم برنده شویم، اما آن روز، روز خوب چک‌ها بود و اگر آن ست حساس را می‌گرفتیم (ست دوم) شاید برنده می‌شدیم. بالاخره یک سر بازی برد و سر دیگر آن باخت است. بچه‌ها تلاش خود را کردند و همین که روحیه جنگندگی را در چهره آنها دیدیم یعنی آینده رو به رشدی داریم. مقابل چک در دفاع روی تور خوب عمل نکردیم که اگر دو بازیکن این تیم را مهار می‌کردیم برد دور از دسترس نبود. به هر حال این اتفاق نیفتاد. بالاخره تیم جوان است. تیم آمریکا را دیدید که بعد از پیروزی در دو ست مقابل بلغارستان، در سه ست بعد شکست خورد و حذف شد. بالاخره نتایج همان جا تمام می‌شود و باید برای مسابقات آتی برنامه‌ریزی داشته باشیم. 

بازیکن اسبق والیبال در مورد انتقاد به مرتضی شریفی بعد از شکست مقابل چک گفت: اصلا کار درستی نیست. والیبال ورزش گروهی است و تیمی که با یک امتیاز اشتباه می‌بازد یا تیم از اساس مشکل دارد یا تیم مقابل خیلی خوب و باتجربه است. همه بازیکنان اشتباه می‌کنند. بازیکنان ما جوان هستند و حتی بازیکنان باتجربه هم اشتباه می‌کنند. نباید خیلی درشت‌نمایی کنیم. البته همیشه تیمی که خوب بازی می‌کند و روند رو به جلویی دارد توقعات را بالا می‌برد، اما نباید این تصور را داشته باشیم.

او ادامه داد: باید ببینیم دور قبل کجای جدول بودیم و الان کجا هستیم. موفقیت در ورزش پله به پله به دست می‌آید. باید امیدوار باشیم در دور بعدی مسابقات عملکرد بهتری داشته باشیم. اینکه امسال آقای پیاتزا و بازیکنان سوپرمن باشند که در عرضه سه ماه جزو چهار تیم جهان باشند و به فینال بروند، خواسته متوقعانه‌ای است. مرتضی شریفی عالی بازی کرد، جنگندگی بالایی داشت و انسجام بالایی در تیم ایجاد کرد. حساسیتی که شریفی دارد در این راستاست که سنگینی بار را بیشتر روی دوش خودش حس می‌کند. امیدوارم این روز‌ها تمام شود و او هم از این حالتی که در آن قرار گرفته بیرون بیاید و برای آینده تلاش کند.

Iran (Islamic Republic of)
شهباز
۱۳:۳۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
بنظر من این بچه ها در آینده تبدیل به سوپر من والیبال ایران خواهند شد البته اگر تمرینات و بازیها را جدی تر بگیرند با تجربه کسب شده و شناخت پیاتزا یقینا سال آینده جایگاه ایران و بازی ها بسیار تماشایی تر خواهد شد ، واقعا این مربی به نظر من فوق العاده بود
Iran (Islamic Republic of)
اکبر
۱۳:۲۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
سوپرمن چیه ؟
بازی برده را باختن
کسی انتظار سوپرمن نداره
