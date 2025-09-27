باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرزانه صادق وزیر راه وشهرسازی در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: شب گذشته جلسه‌ای در سازمان ملل برگزار شد که موضوع اصلی آن تحریم‌هایی بود که کشور‌های مختلف، به ویژه ایران، با آن رو‌به‌رو هستند. با توجه به تلاش‌های دستگاه دیپلماسی ایران برای مطرح کردن حقانیت این کشور، نتایج به دست آمده قابل توجه و بحث‌برانگیز است.

وی ادامه داد:دستگاه دیپلماسی ایران در سال‌های اخیر تلاش‌های متعددی را برای بیان مظلومیت و حقانیت کشور انجام داده است. این تلاش‌ها شامل آن است که ایران در سطح بین‌المللی جلسات و نشست‌هایی را برای توجیه و توضیح وضعیت خود برگزار کرده است، مقام‌های ارشد کشور، از جمله رهبر انقلاب، به طور مکرر وضعیت تحریم‌ها و اثرات آن را به مردم توضیح داده‌اند. نتایج جلسه دیشب نشان‌دهنده تکرار وضعیت قبلی است.

او بیان کرد: هشت سال دفاع مقدس و ۱۲ روز جنگ تحمیلی و دفاع مجدد همه اینها مسئولیت وزارتخانه‌ای مثل وزارت راه و شهرسازی را سنگین‌تر می‌کند با توجه به حماسه‌هایی که مردم آفریدند و این فقط در حرف نیست.

وزیر راه وشهرسازی توضیح داد: در جنگ ۱۲ روزه هدف دشمن این بود که در همان ساعت‌های اولیه با به شهادت رساندن سرداران و نخبگان کشور وضعیت کشور به هم بریزد و با توجه به اینکه شرایط هم شرایط سختی است که مردم دارند با آن دست و پنجه نرم می‌کنند برگ برنده این است که مردم به خیابان‌ها بریزند و از نظر آنها حکومت بدون هرگونه زحمتی ساقط شود؛ برنامه ریزی خوبی هم کرده بودند ولی تمام نقشه‌های دشمن در جنگ ۱۲ روزه نقش بر آب شد، چون مردم نیامدند. جوانان و نوجوانان و همه مردم در جنگ ۱۲ روزه درخشیدند و تمام نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کردند.

صادق اظهار کرد: با توجه به اینکه باز همین تحریم‌ها ادامه پیدا خواهد کرد با مشکلات باید همچنان دست و پنجه نرم کنیم ولی باور دارم مردم این کشور بی‌نظیرند و به جهت اهلیت اصالتی که دارند همچنان پشتیبان هستند تا بتوانیم قدم‌ها را نسبت به توسعه و هم افزایی که باید با هم دیگر داشته باشیم محکم‌تر برداریم.

وی ادامه داد:مشکلات همچنان وجود دارد و در بعضی از موارد تشدید هم شاید بشوند، اما دلمان به تمام پتانسیل و بضاعتی که تک تک افرادی که اینجا در این جمع به عنوان نماینده حضور دارند نماینده همه مهندسین و کارگران و پیمانکاران و همکاران خودم در خانواده بزرگ وزارت راه و شهرسازی گرم است و البته دلگرمی به حماس آفرینی‌های بعدی مردم.