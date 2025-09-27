روزنامه گاتزتا دلو اسپورت خبر داد مهاجم صربستانی یووه در پنجره نقل و انتقالات زمستانی فروخته خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرارداد دوشان ولاهوویچ، مهاجم ۲۵ساله باشگاه یوونتوس، تابستان ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد و تمدید نخواهد شد؛ بنابراین «بانوی پیر» مجبور خواهد شد این بازیکن را آزاد کند تا در پایان فصل او را رایگان از دست ندهد.

ولاهوویچ در فصل جاری پنج بازی برای یوونتوس انجام داده و چهار گل زده است. او در حال حاضر در ترانسفرمارکت ۳۵ میلیون یورو ارزش دارد.

دوشان ولاهوویچ از زمان انتقال ۸۳.۵ میلیون یورویی از فیورنتینا به یوونتوس در ژانویه ۲۰۲۲ پرفرازونشیب ظاهر شده است. در روز‌های آتی جلسه‌ای بین دو طرف برگزار خواهد شد تا درباره آینده این بازیکن ۲۵ساله صرب در یوونتوس صحبت شود.

یوونتوس، تیم دوم جدول رده‌بندی سری آ، امروز در هفته پنجم این رقابت‌ها در خانه به دیدار آتالانتا خواهد رفت.

برچسب ها: نقل و انتقالات زمستانی ، یوونتوس ، سری آ ایتالیا
