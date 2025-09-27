باشگاه خبرنگاران جوان- سفیر طالبان در چین با رئیس بخش آسیایی وزارت خارجه این کشور دیدار و بر تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و کنسولی تأکید کرد.

در این دیدار که بلال کریمی و لیو جین‌سونگ در آن گفت‌وگو کردند، دو طرف احترام به استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را مورد تأیید قرار دادند.

لیو جین‌سونگ به روابط دوستانه دیرینه دو کشور اشاره کرد و برگزاری مراسم هفتادمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک را گواه این امر دانست.

بلال کریمی نیز از کمک‌های بشردوستانه چین به زلزله‌زدگان افغانستان تشکر کرد.

این دیدار در شرایطی صورت می‌گیرد که بحث بر سر پایگاه بگرام میان طالبان و آمریکا تشدید شده است.

پیش از این نیز امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، با معاون دبیرکل استان سین‌کیانگ چین دیدار کرده بود.