مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از ثبت‌نام کمتر از ۱۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس پایتخت خبر داد و تأکید کرد تمام دانش‌آموزانی که مدارک هویتی قانونی داشته باشند،قطعاً ثبت‌نام خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از ثبت‌نام کمتر از ۱۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس این شهر خبر داد و تأکید کرد تمام دانش‌آموزانی که مدارک هویتی قانونی داشته باشند، قطعاً ثبت‌نام خواهند شد.

 مجید پارسا با اشاره به تسهیل شرایط دریافت مدارک هویتی توسط وزارت کشور، گفت هرچه مدارک معتبرتر ارائه شود، روند ثبت‌نام سریع‌تر انجام می‌شود.

وی همچنین از کاهش میانگین تراکم دانش‌آموزی از ۳۳ به ۳۱ نفر و برنامه‌ریزی برای تبدیل تدریجی مدارس دو نوبته به تک‌نوبته در مناطق پرتراکم خبر داد.

پارسا افزود در برخی مناطق تهران هیچ مدرسه دو نوبته‌ای وجود ندارد و برنامه‌ریزی شده تا ظرف دو تا سه سال آینده مدارس دو نوبته باقیمانده نیز به تک‌نوبته تبدیل شوند.

برچسب ها: دانش آموزان اتباع ، تحصیل اتباع ، ساماندهی اتباع
