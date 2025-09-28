مدیرعامل توانیر اعلام کرد: برنامه‌ریزی صنعت برق برای تابستان ۱۴۰۵ شامل افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا ۱۱ هزار مگاوات است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل توانیر اعلام کرد: برنامه‌ریزی صنعت برق برای تابستان ۱۴۰۵ شامل افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا ۱۱ هزار مگاوات و توسعه بیش از ۳ هزار مگاوات ظرفیت غیرتجدیدپذیر است.

 مصطفی رجبی مشهدی افزود: همزمان با توسعه تولید، بیش از ۱۰ میلیون کنتور هوشمند نصب خواهد شد و احداث نیروگاه‌های جدید توسط صنایع انرژی‌بر در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: در حوزه انتقال نیز توسعه ۱۰ هزار مگاولت آمپر پست و ۲۰۰۰ کیلومتر مدار خطوط فوق توزیع و انتقال پیش‌بینی شده است.
به گفته مدیرعامل توانیر، با اجرای این برنامه‌ها و ادامه روند مدیریت مصرف، رشد نیاز مصرف برای نخستین بار منفی خواهد شد و کشور بدون دغدغه ناترازی از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ عبور خواهد کرد.

منبع: توانیر

برچسب ها: تولید برق ، توانیر
خبرهای مرتبط
هدف‌گذاری ۲۰۰۰ مگاواتی توانیر در مقابله با رمزارز‌ها و برق‌های غیرمجاز
تامین برق پایدار جزیره خارگ در دستور کار است
بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و فوق توزیع برق‌دار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سود سهام عدالت برای چه کسانی واریز نخواهد شد؟
واریز سود سهام عدالت تا روز جمعه قطعی است/ منافع سود سهام عدالت نیز محاسبه شده است
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
افزایش ۱۱ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق تا تابستان آینده
گواهی سپرده گازوئیل در بورس انرژی
اصلاح مصوبه الگوی کشت به کجا رسید؟
واریز ۵۰ همت سود به حساب دارندگان سهام عدالت در پایان هفته
درآمد زایی جدید از طریق راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان
۵ درصد باقی مانده مطالبات گندمکاران تا پایان هفته پرداخت می‌شود
خود کفایی کشور در اورهال هواپیماها / تخصیص ارز به شرکت‌های هواپیمایی از طریق تالار دوم
آخرین اخبار
واریز ۵۰ همت سود به حساب دارندگان سهام عدالت در پایان هفته
افزایش ۱۱ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق تا تابستان آینده
خود کفایی کشور در اورهال هواپیماها / تخصیص ارز به شرکت‌های هواپیمایی از طریق تالار دوم
۵ درصد باقی مانده مطالبات گندمکاران تا پایان هفته پرداخت می‌شود
اصلاح مصوبه الگوی کشت به کجا رسید؟
واریز سود سهام عدالت تا روز جمعه قطعی است/ منافع سود سهام عدالت نیز محاسبه شده است
درآمد زایی جدید از طریق راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان
گواهی سپرده گازوئیل در بورس انرژی
سود سهام عدالت برای چه کسانی واریز نخواهد شد؟
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
بارش باران در نواحی غرب و شمال غرب کشور طی دو روز آینده
اجرای ۱۱ پروژه راهسازی در حوزه معادن کشور
تخصیص زمین مسکونی به خانواده دو شهید دانش آموز
توکن صرفه‌جویی انرژی چیست؟
واریز سود سهام عدالت تا پایان هفته
سقف خرید و نگهداری رمزپول‌های پایه ثابت در هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شد
واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی
تورم نقطه به نقطه مسکن در شهریور ماه به ۳۶ درصد رسید
کاهش بیش از ۹۰ میلی‌متری بارش در کشور
تحویل ۱۳۰ حلقه چاه اکتشافی نفت به شرکت‌های بهره‌بردار با قابلیت تولید
آغاز نصب برج‌های تخلیه اضطراری گاز در تهران
مصرف ۷۰ تا ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۵ مهر ماه
ایجاد اکوسیستم هوشمند اقتصادی زمینه ساز کاهش آثار مکانیسم ماشه
نرخ تورم شهریور ماه اعلام شد
آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از ابتدای آبان ماه
منابع مالی دولت برای تامین معیشت مردم و کالاهای کشاورزی ۱۱ میلیارد دلار است
جابه‌جایی ۷۹ میلیون مسافر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در نیمه نخست سال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مهرماه ۱۴۰۴
برنامه جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز