باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در دیدار اخیر خود برابر شمس آذر با ترکیبی تازه از سوی ریکاردو ساپینتو وارد میدان شد تا ناکامی‌های هفته‌های گذشته را جبران کند. اما تلاش آبی‌پوشان نتیجه‌ای در پی نداشت و بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. این نتیجه بار دیگر نشان داد که مشکلات بنیادی استقلال، به‌ویژه در خط دفاع، همچنان باقی است.

یکی از صحنه‌های کلیدی مسابقه، دفع ناقص آنتونیو آدان و اشتباه ابوالفضل جلالی بود که با استفاده هوشمندانه صائب محبی همراه شد و گل تساوی شمس آذر را رقم زد. این اتفاق بار دیگر ضعف ساختاری خط دفاعی استقلال را آشکار کرد. در هفته‌های اخیر نیز اشتباهات مکرر مدافعان، منجر به دریافت گل‌های متعدد شده است و به نظر می‌رسد کادرفنی هنوز راه‌حلی برای ترمیم این ضعف پیدا نکرده است.

در میان کاستی‌ها، عملکرد درخشان مهران احمدی و دیدیه اندونگ در خط میانی امید تازه‌ای برای استقلال بود. این دو بازیکن با هماهنگی قابل توجه توانستند نبض بازی را در اختیار بگیرند. اندونگ در تمام مسابقات اخیر استقلال حضوری ثابت در ترکیب داشته و احمدی نیز با شوتی تماشایی از راه دور گل زیبای تیمش را به ثمر رساند. ثبات خط هافبک استقلال، نقطه قوتی است که می‌تواند در ادامه فصل به کمک این تیم بیاید.

برخلاف خط میانی، استقلال در خط حمله همچنان با بی‌ثباتی روبه‌روست. یاسر آسانی، داکنز نازون، سعید سحرخیزان و محمدرضا آزادی همگی در نقش مهاجم نوک به میدان رفتند، اما هیچ‌یک موفق به گلزنی نشدند. ناتوانی مهاجمان در بهره‌برداری از موقعیت‌ها باعث شد استقلال با وجود خلق فرصت‌های فراوان، پیروزی را از دست بدهد.

با وجود تغییرات تاکتیکی ساپینتو، استقلال هنوز موفق نشده بر مشکلات اصلی خود غلبه کند. ضعف در ساختار دفاعی، بی‌ثباتی در خط حمله و ناکامی در استفاده از موقعیت‌ها همچنان بزرگ‌ترین دغدغه‌های این تیم به شمار می‌روند. در صورت ادامه این روند، آبی‌پوشان کار سختی در ادامه لیگ برتر و رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا خواهند داشت.