بنابر گزارش ها آمریکا یک طرح ۲۱ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ غزه به اسرائیل و رهبران عرب و مسلمان ارائه کرده است. جزئیات کمی در دست است، اما روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که نسخه‌ای از این طرح را به دست آورده است.

این پیشنهاد فلسطینی‌ها را به ماندن در غزه تشویق می‌کند؛ تغییری در موضع دولت ایالات متحده در مورد این موضوع، با توجه به اینکه ترامپ در ماه فوریه ایده تصرف این منطقه محصور و جابجایی جمعیت آن را مطرح کرده بود.

این طرح همچنین مسیری را برای یک کشور فلسطینی در آینده پیش‌بینی می‌کند که پس از اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) و بازسازی غزه خواهد بود - تغییر دیگری که ایالات متحده تاکنون برخلاف آن از حمایت از راه‌حل دو دولتی خودداری کرده بود.

بر اساس این طرح، تا زمانی که تشکیلات خودگردان اصلاح نشود، غزه توسط یک دولت انتقالی از تکنوکرات‌های فلسطینی اداره خواهد شد که تحت نظارت یک نهاد بین‌المللی جدید که توسط ایالات متحده با مشورت شرکای عرب و اروپایی تأسیس شده است، اداره می‌شود.

ماده دیگر در این طرح خلع سلاح حماس و غیرنظامی کردن غزه است. این در حالی است که نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل احتمال تشکیل کشور فلسطین را رد کرده و حماس بار‌ها گفته است که کنار گذاشتن سلاح خط قرمز است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که «ما در حال انجام مذاکرات بسیار الهام‌بخش و سازنده‌ای با جامعه خاورمیانه در مورد غزه هستیم.»

ترامپ در پلتفرم اجتماعی تروث نوشت: «مذاکرات فشرده به مدت چهار روز در جریان بوده و تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد یافت تا به یک توافق موفقیت‌آمیز دست یابیم.»

وی مدعی شد که همه کشور‌های منطقه در این مذاکرات شرکت می‌کنند، گروه مقاومت فلسطین، حماس، از این مذاکرات آگاه است و اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در هر سطحی مطلع شده است.

