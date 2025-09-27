آمریکا یک طرح ۲۱ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ غزه به اسرائیل و رهبران عرب و مسلمان ارائه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بنابر گزارش ها آمریکا یک طرح ۲۱ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ غزه به اسرائیل و رهبران عرب و مسلمان ارائه کرده است. جزئیات کمی در دست است، اما روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که نسخه‌ای از این طرح را به دست آورده است.

این پیشنهاد فلسطینی‌ها را به ماندن در غزه تشویق می‌کند؛ تغییری در موضع دولت ایالات متحده در مورد این موضوع، با توجه به اینکه ترامپ در ماه فوریه ایده تصرف این منطقه محصور و جابجایی جمعیت آن را مطرح کرده بود.

این طرح همچنین مسیری را برای یک کشور فلسطینی در آینده پیش‌بینی می‌کند که پس از اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) و بازسازی غزه خواهد بود - تغییر دیگری که ایالات متحده تاکنون برخلاف آن از حمایت از راه‌حل دو دولتی خودداری کرده بود.

بر اساس این طرح، تا زمانی که تشکیلات خودگردان اصلاح نشود، غزه توسط یک دولت انتقالی از تکنوکرات‌های فلسطینی اداره خواهد شد که تحت نظارت یک نهاد بین‌المللی جدید که توسط ایالات متحده با مشورت شرکای عرب و اروپایی تأسیس شده است، اداره می‌شود.

ماده دیگر در این طرح خلع سلاح حماس و غیرنظامی کردن غزه است. این در حالی است که نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل احتمال تشکیل کشور فلسطین را رد کرده و حماس بار‌ها گفته است که کنار گذاشتن سلاح خط قرمز است.

 دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که «ما در حال انجام مذاکرات بسیار الهام‌بخش و سازنده‌ای با جامعه خاورمیانه در مورد غزه هستیم.»

ترامپ در پلتفرم اجتماعی تروث نوشت: «مذاکرات فشرده به مدت چهار روز در جریان بوده و تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد یافت تا به یک توافق موفقیت‌آمیز دست یابیم.»

وی مدعی شد که همه کشور‌های منطقه در این مذاکرات شرکت می‌کنند، گروه مقاومت فلسطین، حماس، از این مذاکرات آگاه است و اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در هر سطحی مطلع شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ غزه ، آتش بس در غزه
خبرهای مرتبط
دیدار فرستاده ترامپ و جرد کوشنر با نتانیاهو درباره جنگ غزه
وزیر خارجه امارات در دیدار با نتانیاهو در نیویورک خواستار پایان جنگ غزه شد
ترامپ: مذاکرات «فشرده» در مورد غزه در جریان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
United States of America
ناشناس
۱۴:۴۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
آمریکا می‌خواهد تونی بلر حاکم غزه بکند با پول‌های عربها غزه بازسازی بشود بقیه رده ها ازعربهای غرب گرا حکومت بکنند
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
طرف عربها اصل محل به مردم. غزه نمیزارن
منفور در زمین و آسمان
نور از شرق؛ ائتلاف اتمی ایران و روسیه در برابر تحریم‌ها
واکنش چین و روسیه به رد قطعنامه پیشنهادی برای تعویق تحریم‌ها علیه ایران
دولت لبنان و هراس از یاد نصرالله
طرح صلح ۲۱ ماده‌ای آمریکا برای غزه چیست؟
آمریکا ویزای رئیس‌جمهور کلمبیا را لغو می‌کند
چرخش به جنگ طلبی
بیانیه مشترک مسکو، پکن، اسلام‌آباد و تهران در مخالفت با حضور نظامی خارجی در افغانستان
ترامپ: مذاکرات «فشرده» در مورد غزه در جریان است
تعطیلی ۵ اردوگاه در مرز پاکستان با افغانستان
آخرین اخبار
امت اسلامی؛ راهکار برون‌رفت از بن‌بست مدیریت مهاجران افغانستانی + تصاویر
امارات در مورد الحاق کرانه باختری به اسرائیل هشدار داده است
تسلط روسیه بر ۳ روستا در شرق اوکراین
بازگشت روزانه بیش از ۷ هزار مهاجر از مرزهای پاکستان و ایران
آغاز کمپین واکسیناسیون فلج اطفال در ۳ استان افغانستان
طرح صلح ۲۱ ماده‌ای آمریکا برای غزه چیست؟
تعداد قربانیان سیل تایلند به ۷ نفر رسید
ثبت‌نام کمتر از ۱۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس تهران/تأکید بر ثبت‌نام تمامی دانش‌آموزان دارای مدارک هویتی
تأکید بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و احترام به تمامیت ارضی افغانستان در دیدار سفیر طالبان با مقام چینی
مشاهده پهپاد‌های جدید بر فراز بزرگترین پایگاه نظامی دانمارک
دو مهاجر در تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند
دیدار فرستاده ترامپ و جرد کوشنر با نتانیاهو درباره جنگ غزه
رزمایش ناتو در دریای شمال به بهانه تهدید روسیه
طوفان در فیلیپین دستکم ۱۰ کشته بر جا گذاشت
چرخش به جنگ طلبی
ونزوئلا خواستار حمایت از این کشور علیه تهدید آمریکا شد
ترامپ: مذاکرات «فشرده» در مورد غزه در جریان است
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر مرکز چین را لرزاند
وزیر خارجه امارات در دیدار با نتانیاهو در نیویورک خواستار پایان جنگ غزه شد
واکنش چین و روسیه به رد قطعنامه پیشنهادی برای تعویق تحریم‌ها علیه ایران
آمریکا ویزای رئیس‌جمهور کلمبیا را لغو می‌کند
دولت لبنان و هراس از یاد نصرالله
داعش مهار شده است
بیانیه مشترک مسکو، پکن، اسلام‌آباد و تهران در مخالفت با حضور نظامی خارجی در افغانستان
ارسال کمک‌های بشردوستانه هند به افغانستان از مسیر چابهار
تعطیلی ۵ اردوگاه در مرز پاکستان با افغانستان
نور از شرق؛ ائتلاف اتمی ایران و روسیه در برابر تحریم‌ها
منفور در زمین و آسمان
واکنش عراق به تهدید نتانیاهو علیه مقاومت این کشور
ناتوانی ناتو از سرنگونی پهپاد‌ها با موشک‌های گران‌قیمت