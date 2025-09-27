آغاز کمپین واکسیناسیون فلج اطفال در ۳ استان افغانستان

کمپین تازه واکسیناسیون فلج اطفال همزمان در استان های ننگرهار،نورستان و هرات آغاز شده است. در این کمپین که با هدف واکسینه کردن صدها هزار کودک زیر پنج سال اجرا می‌شود، از هر دو نوع واکسن قطره‌ای و تزریقی استفاده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- کمپین واکسیناسیون فلج اطفال از روز شنبه، پنجم مهرماه ۱۴۰۴، در ۱۷ شهرستان استان ننگرهار و ۴ شهرستان استان نورستان آغاز شده است. 

بر اساس گزارش نهاد عاری از فلج اطفال در افغانستان، در این مرحله برای کودکان زیر پنج سال هر دو نوع واکسن قطره‌ای و تزریقی به منظور تقویت سیستم ایمنی و جلوگیری از شیوع ویروس استفاده خواهد شد.

همچنین، دور تازه‌ای از این کمپین از روز دوشنبه هفته جاری در شهر هرات و شهرستان انجیل آغاز می‌شود.

مسئولان بهداشت طالبان در هرات اعلام کرده‌اند که در این مرحله بیش از ۳۰۴ هزار کودک زیر پنج سال هدف‌گذاری شده‌اند و واکسیناسیون به صورت خانه‌به‌خانه و مسجد‌به‌مسجد توسط تیم‌های سیار انجام خواهد شد.

خانواده‌ها برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره رایگان ۱۴۱ تماس بگیرند.

افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که فلج اطفال در آنها ریشه‌کن نشده است و برنامه‌های واکسیناسیون در مناطق پرخطر، بخشی از تلاش‌های گسترده برای ریشه‌کنی این بیماری و حفاظت از سلامت کودکان به شمار می‌رود.

