آغاز کمپین واکسیناسیون فلج اطفال در ۳ استان افغانستان

باشگاه خبرنگاران جوان- کمپین واکسیناسیون فلج اطفال از روز شنبه، پنجم مهرماه ۱۴۰۴، در ۱۷ شهرستان استان ننگرهار و ۴ شهرستان استان نورستان آغاز شده است.
بر اساس گزارش نهاد عاری از فلج اطفال در افغانستان، در این مرحله برای کودکان زیر پنج سال هر دو نوع واکسن قطرهای و تزریقی به منظور تقویت سیستم ایمنی و جلوگیری از شیوع ویروس استفاده خواهد شد.
همچنین، دور تازهای از این کمپین از روز دوشنبه هفته جاری در شهر هرات و شهرستان انجیل آغاز میشود.
مسئولان بهداشت طالبان در هرات اعلام کردهاند که در این مرحله بیش از ۳۰۴ هزار کودک زیر پنج سال هدفگذاری شدهاند و واکسیناسیون به صورت خانهبهخانه و مسجدبهمسجد توسط تیمهای سیار انجام خواهد شد.
خانوادهها برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره رایگان ۱۴۱ تماس بگیرند.
افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که فلج اطفال در آنها ریشهکن نشده است و برنامههای واکسیناسیون در مناطق پرخطر، بخشی از تلاشهای گسترده برای ریشهکنی این بیماری و حفاظت از سلامت کودکان به شمار میرود.