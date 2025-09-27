آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از ابتدای آبان ماه

سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ابتدای آبان ماه به صورت کامل راه‌اندازی می‌شود و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلف باید پیش از آبان برای تأمین نیاز‌های ارز خدماتی خود نسبت به فراهم کردن زیرساخت‌های اتصال سامانه داخلی خود به این سامانه اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد، پیرو بخشنامه شماره ۱۳۱۹۳۶‏/۰۳ مورخ ۱۰‏/۰۶‏/۱۴۰۳ درخصوص ابلاغ بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ابتدای آبان ماه ۱۴۰۴ به‌طور کامل عملیاتی می‌شود.

در این راستا مفاد بخش سوم مجموعه مقررات ارزی تحت عنوان «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» با محوریت فروش ارز از طریق سامانه فوق‌الذکر و همچنین آخرین نسخه از «دستورالعمل تخصیص و تأمین ارز خدماتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران» (پیوست) تدوین و ابلاغ شد.

از تاریخ اول آبان ماه ۱۴۰۴، فرآیند تامین ارز خدماتی فقط از طریق سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌شود.

گفتنی است اتصال سامانه داخلی دستگاه‌های اجرایی به سامانه ارز خدماتی در بستر گذرگاه خدمات دولت در چارچوب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام می‌شود و از ابتدای آبان ماه و شروع به کار سامانه ارز خدماتی، رویه حضوری تخصیص ارز خدماتی از طریق تالار ارز به صورت کامل متوقف می‌شود و دسترسی دستگاه‌هایی که به صورت مستقیم به سامانه ناخدا متصل هستند نیز سلب می‌شود.

برچسب ها: بانک مرکزی ، ارز خدماتی
خبرهای مرتبط
برنامه جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز
فردا اولین حراج پاییزی شمش طلا برگزار می‌شود
از ابتدای سال تاکنون مجموعا بیش از ۲۷ میلیارد دلار از نیازهای وارداتی تأمین شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تداوم مشکلات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ سهامداران چشم انتطار تعیین تکلیف
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مهرماه ۱۴۰۴
فردا اولین حراج پاییزی شمش طلا برگزار می‌شود
واردات بنزین سوپر در پیچ وخم‌های اداری/ قیمت بنزین سوپر تحت تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد
وزارت نیرو: ماینر غیرمجاز گزارش دهید و تا ۳۰۰ میلیون تومان پاداش بگیرید
همه تحریم‌های موجود تکرار شد/ مکانیسم ماشه چیز جدیدی علیه کشور ندارد
بازار مسکن خالی از حباب شد
شکاف قیمت برخی کالا‌ها از تولید تا مصرف به ۴۰۰ درصد می‌رسد+ فیلم
راه اندازی سامانه جدید به جز سامانه املاک و اسکان تخلف است
امسال بازار کالا‌های اساسی با ۸ میلیارد دلار ارز مدیریت می‌شود+ فیلم
آخرین اخبار
کاهش بیش از ۹۰ میلی‌متری بارش در کشور
تحویل ۱۳۰ حلقه چاه اکتشافی نفت به شرکت‌های بهره‌بردار با قابلیت تولید
آغاز نصب برج‌های تخلیه اضطراری گاز در تهران
مصرف ۷۰ تا ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۵ مهر ماه
ایجاد اکوسیستم هوشمند اقتصادی زمینه ساز کاهش آثار مکانیسم ماشه
نرخ تورم شهریور ماه اعلام شد
آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از ابتدای آبان ماه
منابع مالی دولت برای تامین معیشت مردم و کالاهای کشاورزی ۱۱ میلیارد دلار است
جابه‌جایی ۷۹ میلیون مسافر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در نیمه نخست سال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مهرماه ۱۴۰۴
برنامه جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز
همه تحریم‌های موجود تکرار شد/ مکانیسم ماشه چیز جدیدی علیه کشور ندارد
ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه دو روز سبز شاخص کل بورس
افزایش بیش از ۵۳ هزار واحدی شاخص بورس
قیمت جدید هرکیلو تخم مرغ برای مصرف کننده ۹۴ هزارتومان
توسعه کشاورزی قراردادی راهکار تنظیم بازار داخل و صادرات هدفمند + فیلم
ساماندهی حساب‌های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می‌شود
تملک اراضی راه آهن رشت - آستارا تا پایان سال/مدت‌هاست با تحریم زندگی می‌کنیم
خاموشی‌های خانگی متوقف شد
وزارت نیرو: ماینر غیرمجاز گزارش دهید و تا ۳۰۰ میلیون تومان پاداش بگیرید
فردا اولین حراج پاییزی شمش طلا برگزار می‌شود
توقف تخصیص آرد یارانه‌ای به واحد‌های جدید
آغاز ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی موجود در کشور
شکاف قیمت برخی کالا‌ها از تولید تا مصرف به ۴۰۰ درصد می‌رسد+ فیلم
سهم صنعت ایران از بازار عراق افزایش می‌یابد
بازطراحی شبکه سنجش منابع آب کشور در دستور کار سال آبی جدید
امسال بازار کالا‌های اساسی با ۸ میلیارد دلار ارز مدیریت می‌شود+ فیلم
اتمام باند غربی آزاد راه منجیل رودبار تا ۲ سال آینده
بازار مسکن خالی از حباب شد