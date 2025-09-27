آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از ابتدای آبان ماه

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد، پیرو بخشنامه شماره ۱۳۱۹۳۶/۰۳ مورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۳ درخصوص ابلاغ بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ابتدای آبان ماه ۱۴۰۴ بهطور کامل عملیاتی میشود.
در این راستا مفاد بخش سوم مجموعه مقررات ارزی تحت عنوان «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بینالمللی» با محوریت فروش ارز از طریق سامانه فوقالذکر و همچنین آخرین نسخه از «دستورالعمل تخصیص و تأمین ارز خدماتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران» (پیوست) تدوین و ابلاغ شد.
از تاریخ اول آبان ماه ۱۴۰۴، فرآیند تامین ارز خدماتی فقط از طریق سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام میشود.
گفتنی است اتصال سامانه داخلی دستگاههای اجرایی به سامانه ارز خدماتی در بستر گذرگاه خدمات دولت در چارچوب قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی انجام میشود و از ابتدای آبان ماه و شروع به کار سامانه ارز خدماتی، رویه حضوری تخصیص ارز خدماتی از طریق تالار ارز به صورت کامل متوقف میشود و دسترسی دستگاههایی که به صورت مستقیم به سامانه ناخدا متصل هستند نیز سلب میشود.