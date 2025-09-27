شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازنشستگان، که بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، با مشکلات معیشتی و فشار‌های اقتصادی مواجه هستند و تاخیر در پرداخت معوقات مشکلات آنها را دوچندان کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وعرض ادب واردات لطفا راجع به پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان عزیز سازمان تامین اجتماعی مجدد سئوال بفرمایید. باور بفرمایید به اندازه‌ای که بدقولی انسان را تحقیر وعذاب می‌دهد، تورم ومشکلات اقتصادی عذاب نمی‌دهد.