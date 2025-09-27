شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازنشستگان، که بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، با مشکلات معیشتی و فشار‌های اقتصادی مواجه هستند و تاخیر در پرداخت معوقات مشکلات آنها را دوچندان کرده است.
 شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وعرض ادب واردات لطفا راجع به پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان عزیز سازمان تامین اجتماعی مجدد سئوال بفرمایید. باور بفرمایید به اندازه‌ای که بدقولی انسان را تحقیر وعذاب می‌دهد، تورم ومشکلات اقتصادی عذاب نمی‌دهد.

برچسب ها: بازنشستگان تامین اجتماعی ، معوقات بازنشستگی ، تاخیر در پرداخت
خبرهای مرتبط
گلایه به حذف حق اولاد بازماندگان مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی
نگرانی بازنشستگان شبکه بهداشت از تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت
کسر حق اولاد و عائله مندی از حقوق بازنشستگان دغدغه شهروندخبرنگار ما شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
سلام وعرض ادب
لطفاً بابت پرداخت معوقات بازنشستگان پی گیری بفرمایید
از بس مدیران تامین اجتماعی دروغ گفتند نمی توان به وعده‌های آنان اعتماد کرد
خواهشمندیم پی گیری بفرمایید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
05 مهر 1404 - 14:39
امروز 05 مهر 1404 - 14:39 هست که متأسفانه هنوز حقوق شهریور و هم معوقات فروردین ماه برای برخی بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشده است چرا؟
امروز 05 مهر 1404 - 14:39 که متأسفانه هنوز هم تکلیف فیش حقوقی شهریور بازنشستگان تامین اجتماعی و معوقات فروردین روشن نشده است چرا؟
حق بازنشستگان تامین اجتماعی را بدهید امروز 05 مهر 1404 - 14:39 هست لطفا بنویسید چرا سازمان تأمین اجتماعی، تاکنون مابه‌التفاوت افزایش معوقات فروردین برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی را پرداخت نکرده است؟
۰
۰
پاسخ دادن
برگزاری دومین همایش بزرگ سوارکاری در هفته دفاع مقدس + فیلم
معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی چه زمانی پرداخت می‌شود؟
آران بیدگل بار دیگر معطر به عطر شهدا شد + فیلم و عکس
حال و هوای گلزار شهدای خلیل آباد در هفته دفاع مقدس + فیلم
برگزاری مراسم باشکوه نماز عبادی سیاسی جمعه نیشابور و غباروبی مزار شهدای بهشت فضل در هفته دفاع مقدس
مراسم یادواره شهدا در روستای ده محمد به مناسبت هفته دفاع مقدس + عکس
دیزج دیز در هفته دفاع مقدس رنگ و بوی شهدا گرفت + عکس
آخرین اخبار
معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی چه زمانی پرداخت می‌شود؟
دیزج دیز در هفته دفاع مقدس رنگ و بوی شهدا گرفت + عکس
مراسم یادواره شهدا در روستای ده محمد به مناسبت هفته دفاع مقدس + عکس
برگزاری مراسم باشکوه نماز عبادی سیاسی جمعه نیشابور و غباروبی مزار شهدای بهشت فضل در هفته دفاع مقدس
آران بیدگل بار دیگر معطر به عطر شهدا شد + فیلم و عکس
حال و هوای گلزار شهدای خلیل آباد در هفته دفاع مقدس + فیلم
برگزاری دومین همایش بزرگ سوارکاری در هفته دفاع مقدس + فیلم
برگزاری نماز جمعه خشم و نصر در صالح آباد + فیلم و عکس
برگزاری نماز جمعه در اهر از لنز دورین شهروندخبرنگار + فیلم
برگزاری آئین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای ماهدشت در هفته دفاع مقدس + فیلم
گزارش تصویری از برپایی میز خدمت اهری‌ها در هفته دفاع مقدس