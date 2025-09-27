باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دانشمندی شهید از کوچه و پس کوچه‌های جنگ + فیلم

دکتر فریدون عباسی، یکی از دانشمندانی که در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسید اهل آبادان بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - از میدان نبرد نظامی تا جهاد در سنگر دانش و پژوهش؛ روزی که ندا آمد حصر آبادان باید شکسته شود شبانه روز جنگید تا یک وجب از خاک ایران کم نشود.

 

مطالب مرتبط
دانشمندی شهید از کوچه و پس کوچه‌های جنگ + فیلم
young journalists club

آمار دقیق از خانه‌هایی که در جنگ آسیب دیدند و بازسازی شدند + فیلم

دانشمندی شهید از کوچه و پس کوچه‌های جنگ + فیلم
young journalists club

روایت شنیدنی رهبر انقلاب از حضور در محاصره آبادان + فیلم

دانشمندی شهید از کوچه و پس کوچه‌های جنگ + فیلم
young journalists club

روایت رئیس مجلس از پایان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
جزئیات مجروح‌شدن پزشکیان در حمله رژیم صهیونیستی + فیلم
۳۸۶۵

جزئیات مجروح‌شدن پزشکیان در حمله رژیم صهیونیستی + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
روایت شنیدنی رهبر انقلاب از حضور در محاصره آبادان + فیلم
۷۹۸

روایت شنیدنی رهبر انقلاب از حضور در محاصره آبادان + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم
۶۵۷

میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
نیروگاه‌های جدیدی در راه است + فیلم
۶۳۶

نیروگاه‌های جدیدی در راه است + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
رسوایی، انزوای جهانی و جنایت علیه انسانیت، تنها دستاورد صهیونیست‌ها! + فیلم
۶۲۸

رسوایی، انزوای جهانی و جنایت علیه انسانیت، تنها دستاورد صهیونیست‌ها! + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.