طبق اعلام مرکز آمار، در شهریور ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۴۵.۳ درصد بوده که در مقایسه با ماه قبل ۲.۹ واحد درصد افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز آمار اعلام کرد: در شهریور ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۳۸۴.۶ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۵.۳ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۷.۵ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در شهریور ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۴۵.۳ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۴۵.۳ درصد بیشتر از شهریور ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند. تورم نقطه به نقطه شهریور ماه ۱۴۰۴، در مقایسه با ماه قبل، ۲.۹ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه خانوار‌های کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در شهریور ماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۳.۸ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۵.۲ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۳.۰ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در شهریور ماه ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۳۷.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای

نرخ تورم سالانه کشور در شهریور ماه ۱۴۰۴، برابر ۳۷.۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۶.۸ درصد برای دهک­­ دهم، تا ۳۸.۴ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱.۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۱.۰ واحد درصد) ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

