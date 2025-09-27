باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سرهنگ محمود شهرکی گقت: طی این مدت ۹۵ نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادند که ۲۶ نفر معادل ۲۱ درصد کمتر از سال قبل است.

وی در خصوص تصادفات جرحی نیز گفت: طی سه ماهه تابستان ۱۸ درصد کاهش مصدومان ناشی از تصادفات را شاهد بودیم.

رییس پلیس راه گلستان با اشاره به اینکه همچنان جاده‌های گلستان پرتردد و شاهد حضور مسافران هستیم افزود: عدم توجه کافی به جلو، انحراف به چپ و تخطی از سرعت مطمئنه سه عامل اصلی تصادفات به شمار می‌آیند.