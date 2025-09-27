رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی گلستان از کاهش فوتی‌های ناشی از تصادفات طی سه ماهه گذشته در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضویسرهنگ محمود شهرکی گقت: طی این مدت ۹۵ نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادند که ۲۶ نفر معادل ۲۱ درصد کمتر از سال قبل است.

وی در خصوص تصادفات جرحی نیز گفت: طی سه ماهه تابستان ۱۸ درصد کاهش مصدومان ناشی از تصادفات را شاهد بودیم.

رییس پلیس راه گلستان با اشاره به اینکه همچنان جاده‌های گلستان پرتردد و شاهد حضور مسافران هستیم افزود: عدم توجه کافی به جلو، انحراف به چپ و تخطی از سرعت مطمئنه سه عامل اصلی تصادفات به شمار می‌آیند.

برچسب ها: جاده های گلستان ، کاهش تصادفات
خبرهای مرتبط
تصادف در علی آبادکتول ۹ مصدوم بر جای گذاشت
پنج مصدوم براثر تصادف پراید با دیوار در گنبدکاووس
تصادف سه خودرو در آق قلا ۸ مصدوم داشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
وحدت مردم ضامن استواری جمهوری اسلامی است