خودروی نیسانی که با حمل با غیر متعارف در فضای مجازی خبرساز شده بود با ورود پلیس راهور قم توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی که نشان‌دهنده حمل بار غیرمتعارف توسط یک دستگاه خودروی نیسان بود، پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم ضمن شناسایی راننده متخلف، وی را احضار و با اعمال قانون، نسبت به توقیف خودروی مذکور اقدام کرد.

این اقدام در راستای حفظ ایمنی عمومی و مقابله با رفتارهای مخاطره‌آمیز در حمل‌ونقل جاده‌ای صورت گرفت. پلیس راهور استان قم تأکید کرده است که نظارت بر تخلفات رانندگی به‌ویژه مواردی که موجب جلب توجه و نگرانی شهروندان در فضای مجازی می‌شود، با جدیت دنبال خواهد شد.