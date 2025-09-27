باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: باید از سازمان ملل پرسید چرا قانونی را که خودتان نوشته‌اید اجرا نمی‌کنید زیرا هنگامی که آنها آمدند توافق برجام را نقض کردند و رئیس‌جمهور خبیث آمریکا آن را پاره کرد، تعهدات خود را انجام ندادند و اروپا هم نتوانست و یا نخواست به‌ تعهدات خود عمل کند و باید پرسید آیا اصلاً وجه قانونی دارد که آنها از دل آن اسنپ‌بک را بیرون بکشند که حالا دربارهٔ آن رای‌گیری کنند؟ لذا معلوم است که بی‌قانونی در دنیا توسط آنها حاکم است.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: آنها اسنپ‌بک را مطرح کردند و می‌خواهند ملت ما را بترسانند؛ در صورتی که باید گفت آیا واقعاً این موضوع می‌تواند اقتصاد ما را زیر و رو کند؟، که باید گفت خیر چون هرچه تحریم بوده توسط آمریکا و اروپا اعمال شده‌ و چیزی باقی نمانده که حالا شورای امنیت سازمان ملل بیاید و بخواهد تحریم‌ها را اجرا کند و ما را بیشتر از این تحریم کند.

این نماینده مجلس بیان کرد: آن‌ها می‌خواهند بگویند از طریق دریا مانع صادرات نفت ما می‌شوند البته قبلا اقدام کردند و ما هم بلافاصله جلوی آنها را گرفتیم و متقابلا عکس‌العمل نشان دادیم و آنها را از اقدام خود پشیمان کردیم چون وقتی آمدند به کشتی ما آسیب برسانند، ما نیز مقابله‌به‌مثل کردیم بنابراین آن‌ها هستند که می‌ترسند البته در نهایت می‌گویند ممکن است که جنگ اتفاق بیفتد، اما مگر در همین ۱۲ روز مرتکب جنایت نشدند و دیدند که ما چگونه پاسخ دادیم.

کوثری تاکید کرد: ما به هیچ‌وجه خواهان جنگ نیستیم، اما از سرزمینمان و مردم کشورمان دفاع می‌کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: آنها اگر عرضه داشتند اسرایشان را از دست حماس نجات می‌دادند و یا تونل‌هایی که در همان محدودهٔ ۳۶۰ کیلومترمربعی غزه در اختیار حماس است را می‌گرفتند، اما نتوانستند بگیرند.

کوثری درباره تکلیف قراردادی که ما با گروسی مدیرکل آژانس انرژی اتمی در قاهره امضا کردیم، گفت: به این قرارداد عمل نخواهد شد به‌دلیل اینکه آقای عراقچی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت اگر آنها بخواهند اسنپ‌بک را عملیاتی کنند به هیچ‌وجه آن مواردی که توافق کردیم، عملیاتی نمی‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره خروج از NPT گفت: مجلس فردا بر روی این موضوع بحث خواهد کرد و آن را تعیین‌تکلیف می‌کند.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا خروج ما از NPT قطعی است؟، بیان کرد: اگر ضرورت داشته باشد مجلس این کار را انجام خواهد داد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به فعال شدن اسنپ‌بک هنوز مجلس برای خروج از NPT به یقین نرسیده است؟، تصریح کرد: مجلس تا حد زیادی به این نتیجه رسیده، اما بالاخره باید جوانب مختلف بررسی شود.

کوثری در پاسخ به این سوال که آیا خروج از NPT به معنای حرکت به سمت ساخت بمب هسته‌ای نیست؟، تصریح کرد: نه به این معنا نیست و این موضوع بعداً به‌صورت جداگانه بررسی خواهد شد و ما می‌توانیم آن را در دستورکار داشته باشیم.