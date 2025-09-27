باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت روز شنبه در نشست وبیناری معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، افزود: همه ما باید آمادگی ارائه بهترین خدمات را به مردم و کشور در شرایط مختلف به ویژه در زمان حوادث و بحران‌های احتمالی را داشته باشیم.

وی با تأکید بر لزوم حفظ ذخایر منابع در مواقع بحران، اظهار کرد: در بحران‌ها امکان و اجازه ولخرجی نداریم و باید از لوازم و امکاناتی که در اختیار داریم، بهترین استفاده را بکنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تأمین بانک خون در بحران‌ها و استفاده حداکثری از امکانات بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: بالا بردن قدرت انعطاف درمانی در مواقع وقوع حادثه یا بحران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

ظفرقندی با بیان اینکه همان‌طور که امروز به خاطرات دفاع مقدس نگاه می‌کنیم، آیندگان هم به عملکرد ما نظر خواهند کرد، گفت: در این جنگ ۱۲ روزه همه اعضای تیم ملی سلامت نقش‌آفرینی کردند و فداکاری‌هایی انجام دادند که مورد توجه قرار گرفت که حفظ و تداوم این آمادگی‌ها با انجام تمرین‌های مربوطه، بسیار ضروری است.

وی یادآور شد: ما باید بر اساس تجربه گذشته و آنچه پیش‌بینی می‌شود، نقشه کاری خود را مرور کنیم و هر معاون درمان دانشگاهی باید نقشه درمان استان خود را با سناریو‌های پیش‌بینی شده آماده و در دست داشته باشد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: در جنگ ۱۲ روزه نسبت به دوران دفاع مقدس تجربه‌های جدیدی داشتیم؛ به عنوان مثال در یک بازه زمانی کوتاه ۳ تا ۴ میلیون نفر به استان‌های گیلان، مازندران، قزوین و اردبیل سفر کردند که برهمین اساس حفظ آمادگی برای مواجهه با بحران در تمام نقاط کشو با انتخاب استان‌های معین هم اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه آماده بودن در بخش‌های تامین و توزیع دارو، شیرخشک، دیالیز، تریاژ، اشغال تخت‌ها، جابجایی نیرو‌ها و دیگر بخش‌ها بسیار مهم است، گفت: باید همواره سناریو‌های موردنظر در راستای اجرای بهینه ماموریت‌های محوله را مرور کنیم و از لحاظ پروتکلی و عملیاتی آمادگی لازم را داشته باشیم.

ظفرقندی با توضیح این که تریاژ یعنی بهترین استفاده از امکانات و شرایط موجود، گفت: این کار دو شرط شامل «استفاده بهینه از نیرو‌ها و بهره‌برداری بهینه از منابع» دارد، البته قدم اول حفظ خونسردی و تقسیم مسئولیت‌هاست که باید به درستی انجام شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: نقشه‌های درمانی بیمارستان‌ها در تمام استان‌ها باید احصا شود، بیمارستان‌های مراکز استان‌ها هم باید برنامه کاری خود در زمان بحران را سازماندهی کنند

وی با تأکید بر این که باید مدل‌های جدیدی طراحی و سازماندهی شود، گفت: موضوع اسکان کادر و پرسنل درمانی در بخش‌های مختلف بسیار ضروری است چراکه موجب حفظ آرامش نیرو‌ها خواهد شد.

ظفرقندی با اشاره به این که آمادگی دارو و لجستیک متناسب با تروما و بحران هم مسئله مهمی است، افزود: باید برای هر بیمارستانی یک بیمارستان معین و برای هر استان یک استان معین با امکانات لازم، انتخاب و معرفی کنیم.

وی یادآور شد: در همین ارتباط، هزار میلیارد تومان هم برای تامین پایدار انرژی (آب و برق) بیمارستان‌ها اختصاص داده شده است.

