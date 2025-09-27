باشگاه خبرنگاران جوان -محبوب علیلو دادستان مرکز آذربایجان شرقی در مراسم آزادی ۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در قالب پویش به عشق پیامبر می‌بخشم گفت: مبلغ کل بدهی این ۴۰ زندانی حدود ۱۳۰ میلیارد تومان بود که به مناسبت یک هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و همزمان با هفته دفاع مقدس مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به صورت کمک ویژه (بلاعوض) پرداخت و مقدمات آزادی آنان فراهم شد.

محبوب علیلو افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۲۴۲ زندانی جرایم غیرعمد و محکوم مالی در استان آزاد شده‌اند که از این تعداد ۲۳۵ نفر مرد و هفت نفر زن بودند.

وی گفت: بدهی مجموع این افراد حدود ۷۹۰ میلیارد تومان بود و برای آزادی آنان ۲۶ میلیارد تومان کمک ویژه (بلاعوض) از سوی خیران و ستاد دیه پرداخت شده است.

دادستان مرکز آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به وضعیت کنونی زندان‌ها اظهار کرد: در حال حاضر ۸۴۰ زندانی غیرعمد در زندان‌های آذربایجان‌شرقی محبوس هستند که مجموع بدهی آنها به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد و برای آزادی این افراد، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان کمک ویژه (بلاعوض) مورد نیاز است.