روسیه اعلام کرد که کنترل سه روستا در شرق اوکراین را به دست گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روسیه روز شنبه اعلام کرد که کنترل سه روستا در شرق اوکراین را به دست گرفته در حالی که نیروهایش به آرامی از سد دفاعی اوکراین عبور می‌کنند.

نیرو‌های روسی به آرامی اما پیوسته در حال پیشروی در مناطق عمدتاً ویران شده در شرق اوکراین هستند، مناطقی که تعداد کمی از ساکنان یا ساختمان‌های سالم باقی مانده‌اند.

به گفته وزارت دفاع روسیه، مسکو از ابتدای سال بر حدود ۰.۸ درصد از کل مساحت اوکراین مسلط شده است.

ارتش مسکو در بیانیه‌ای اعلام کرد که روستا‌های دریلو و مایسکه در منطقه دونتسک تصرف شده‌اند، در حالی که شهرک استپوو در منطقه دنیپروپتروفسک تصرف شده است.

اوکراین اعلام کرد که در اثر حمله شبانه روسیه به منطقه خرسون در جنوب شرقی، یک نفر کشته و ۱۲ نفر زخمی شدند و به راه‌آهن در منطقه همسایه اودسا آسیب رسید.

روسیه اعلام کرد که یک ایستگاه پمپاژ نفت در جمهوری چواشستان پس از حمله پهپاد اوکراینی در عمق خط مقدم، فعالیت خود را متوقف کرده است.

کی یف ماه‌هاست که پالایشگاه‌های روسیه را هدف قرار می‌دهد و این حملات را تلافی منصفانه حملات مسکو و تلاشی برای قطع درآمد‌های انرژی که ارتش روسیه را تأمین مالی می‌کند، می‌داند.

تلاش‌های دیپلماتیک برای متوقف کردن جنگ که اکنون به چهارمین سال خود نزدیک می‌شود با این ایده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که اوکراین ممکن است بتواند تمام سرزمین‌های از دست رفته خود را از روسیه پس بگیرد با شکست مواجه شده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

