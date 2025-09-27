دانشنامه مجازی دفاع مقدس در قم معرفی شد

باشگاه خبرنگاران جوان -حجتالاسلاموالمسلمین احمد اکبری روز شنبه در گفتوگو با خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: این مجموعه، گسترهای از مقالههای دانشگاهی تا یادداشتهای مطبوعاتی و آثار هنری مرتبط با این حماسه ملی را شامل میشود.
وی با ذکر اینکه دفاع مقدس درسهایی ماندگار همچون ایثار، مقاومت، اتکا به توان داخلی و ایمان به آرمانها را برای نسلهای آینده برجای گذاشت، افزود: رمز ایستادگی ملت ایران در برابر ارتش بعث، ایمان قلبی رزمندگان، رهبری امام(ره)، روحیه جهادی، فرهنگ شهادتطلبی و مسوولیتپذیری جمعی بود.
اکبری خاطرنشان کرد: این درختواره دانشی با توجه به علاقه روزافزون مردم به فضای مجازی طراحی شده و شامل مقالهها، چکیده پایاننامهها، پرسش و پاسخها، بریده جراید و گزیده کتابها است.
اکبری یادآور شد: دانشنامه دفاع مقدس در ۱۰ محور اصلی از جمله تاریخ و جغرافیای دفاع مقدس، رهبری و مدیریت، نیروهای نظامی، ایثارگران، فرهنگ و ارزشها، ادب و هنر، رسانه و اینترنت، کتابشناسی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران سامان یافته است.
وی بیان کرد: در بخش ویژه این مجموعه موضوعهایی مانند تحلیل کوتاه از حماسه هشتساله، بررسی نقش قدرتهای خارجی و سازمانهای بینالمللی در جنگ، نقش مردم در دفاع مقدس، پیروزیها و تلخیها، منافقین در جنگ تحمیلی و بازسازی پس از جنگ به تفصیل ارائه شده است.
مدیر حوزهنت خاطرنشان کرد: علاقهمندان میتوانند برای بهرهبرداری از این گنجینه دیجیتال به نشانی https://hawzah.net/fa/Subjects/۸۲۹۸۴ مراجعه کنند.