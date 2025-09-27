آغاز بهسازی محور پر تردد روستایی قبادبزن – میم

باشگاه خبرنگاران جوان- مجتبی مرادی کوشکی، رییس اداره نگهداری راههای فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای قم روز شنبه در گفت وگویی، اظهار کرد: شهرستان کهک و بخشهای تابعه به دلیل موقعیت جغرافیایی و برخورداری از باغهای گسترده میوه، نقشی مهم در تولید و صادرات محصولات باغی استان دارند و همین موضوع موجب افزایش تردد در محورهای روستایی این منطقه بهویژه در ایام تعطیل و فصل بارشهای برف و باران شده است.
وی افزود: با توجه به حجم بالای تردد در این مسیر کوهستانی، اداره کل راهداری و حملونقل جادهای قم همهساله اقدام به اجرای طرحهای بهسازی شامل روکش آسفالت، لکهگیری و تعریض جاده میکند تا ایمنی تردد و صیانت از زیرساختهای راهی تأمین شود.
مرادی کوشکی ادامه داد: در قالب طرح جدید، بیش از سههزار و ۸۰۰ متر از محور قبادبزن – میم با اجرای دو لایه روکش آسفالت بهسازی میشود که بخش عمدهای از نقاط تخریبشده محور را پوشش خواهد داد.
رییس اداره نگهداری راههای فرعی و روستایی قم میزان اعتبار تخصیصیافته به این پروژه را ۱۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این اعتبار از محل درآمدهای سازمان راهداری و حملونقل جادهای تأمین شده است.
وی با اشاره به زمانبندی اجرای پروژه افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، تلاش عوامل اجرایی بر آن است که طرح تا پایان مهرماه امسال تکمیل و آماده بهرهبرداری شود.
مرادی کوشکی در توضیح اهمیت این محور یادآور شد: جاده قبادبزن – میم مسیر اصلی تردد اهالی ۹ روستای شهرستان کهک است و تکمیل این طرح نقش بسزایی در تسهیل رفتوآمد ساکنان و ارتقای ایمنی عبور و مرور خواهد داشت.
منبع:روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم