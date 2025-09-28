کیانوش غریب پور بیان کرد: در لوگوی جشنواره هنرهای تجسمی سعی کردم به عبارتی احترام گذاشتن به نسل مرجع جوانان را داشته باشم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - کیانوش غریب پور مدیر هنری سی‌و دومین جشنواره هنرهای تجسمی گفت: سعی کردم در پوسترهای جشنواره هنرهای تجسمی جوانان از عناصر تصویری و معماری متعارف و معمولی زندگی در تهران استفاده کنم. سعی کردم به سراغ نشانه‌های معروف نروم بلکه به سراغ موارد دم دستی رفتم. 

وی در خصوص تغییر و طراحی لوگوی جشنواره هنرهای تجسمی گفت: در لوگوی جشنواره سعی کردم به عبارتی احترام گذاشتن به نسل مرجع جوانان را داشته باشم که در سرنوشت ما و آیندگان تاثیرگذارند، صاحب یک لوگو و نشانی شوند که بنظر نیاد جشنواره جوانان زودگذر است.

غریب پور عنوان کرد: طراحی‌ها به علاقه بنده بر‌می‌گردد، اما در حقیقت موضوع این است، وقتی قصد داشتم به معرفی تهران بپردازم به سراغ یک دیوار سیمانی فرسوده رفتم. گربه جزو زندگی ما حساب می‌شود و حال حاضر ما با گربه‌ها زندگی می‌کنیم و آن‌ها هم با ما. در واقع شیطنت و بازیگوشی گربه مورد نظرم بود. در حقیقت گربه یک آیکون تصویری برای کشور ما است. 

برچسب ها: هنرهای تجسمی ، جشنواره تجسمی
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
از بغداد تا تهران؛ سمپوزیوم هنر در برابر جنگ به یاد شهیده عالی خانی
نقاشان پیشکسوت، «سبز و سپید و سرخ» را روایت کردند
سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی آغاز به کار کرد
