غفور کارگری رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی خواستار تعلیق عضویت این رژیم در کمیته بین المللی پارالمپیک شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، غفور کارگری، رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران و مشاور ویژه رییس کمیته پارالمپیک آسیا، که از دوم تا پنجم مهرماه در کنفرانس و مجمع عمومی کمیته بین‌المللی پارالمپیک در کره جنوبی شرکت کرده است، در سخنرانی خود ضمن محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین، خواستار تعلیق عضویت این رژیم در کمیته بین‌المللی پارالمپیک شد.

وی با اشاره به قتل‌عام بیش از ۶۵ هزار زن و کودک فلسطینی، محاصره و گرسنگی دادن مردم این سرزمین و همچنین اقدامات خصمانه علیه ایران و دیگر کشورها، تأکید کرد: جامعه جهانی پارالمپیک نمی‌تواند در برابر چنین جنایات آشکاری سکوت کند.

رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران همچنین در این نشست از رفع تعلیق عضویت کمیته‌های ملی روسیه و بلاروس حمایت کرد.

پیشنهاد دکتر کارگری برای تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی با استقبال و حمایت گسترده بسیاری از کشور‌های مسلمان و سایر کشور‌های حاضر در مجمع عمومی همراه شد.

مجمع عمومی کمیته بین المللی پارالمپیک طی روز‌های ۴ و ۵ مهر ماه به میزبانی سئول پایتخت کره جنوبی برگزار و طی آن اندرو پارسونیز برای سومین بار به عنوان رییس IPC انتخاب شد.

