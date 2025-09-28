باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - رضوان صادق زاده دبیر سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان گفت: امسال سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوان را برگزار کردیم و کم و بیش مشخصات این جشنواره همانند سی و یک جشنواره ای که گذشت؛ بود. معمولا هر دوره از جشنواره در یکی از استان‌ها برگزار می‌شد. امسال طبق خواسته خانم نادره رضایی این جشنواره در تهران برگزار شد.

وی افزود: این دوره از جشنواره متفاوت بود و جشنواره در دانشگاه هنر برگزار شد و اساسا هنرمندان و علاقه‌مندان با دانشگاه هنر و امکانات آنجا آشنا شدند.

وی تاکید کرد: برگزاری جشنواره در تهران مسائل مالی بیشتری را بر دست دوستان گذاشت، وقتی جشنواره‌ در استان‌ها برگزار می‌شد، دانشجو در دانشگاه اقامت داشت. به یاد ندارم برای دانشجویان هتل گرفته باشیم ولی جشنواره امسال در تهران برگزار شد و چون خوابگاه دانشگاه هنر پر است هتل رزرو شد.