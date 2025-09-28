رضوان صادق زاده دبیر سی و دومین جشنواره هنر‌های تجسمی جوانان از هزینه‌های برگزاری این جشنواره در تهران گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - رضوان صادق زاده دبیر سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان گفت: امسال سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوان را برگزار کردیم و کم و بیش مشخصات این جشنواره همانند سی و یک جشنواره ای که گذشت؛ بود. معمولا هر دوره از جشنواره در یکی از استان‌ها برگزار می‌شد. امسال طبق خواسته خانم نادره رضایی این جشنواره در تهران برگزار شد.

وی افزود: این دوره از جشنواره متفاوت بود و جشنواره در دانشگاه هنر برگزار شد و اساسا هنرمندان و علاقه‌مندان با دانشگاه هنر و امکانات آنجا آشنا شدند. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وی تاکید کرد: برگزاری جشنواره در تهران مسائل مالی بیشتری را بر دست دوستان گذاشت، وقتی جشنواره‌ در استان‌ها برگزار می‌شد، دانشجو در دانشگاه اقامت داشت. به یاد ندارم برای دانشجویان هتل گرفته باشیم ولی جشنواره امسال در تهران برگزار شد و چون خوابگاه دانشگاه هنر پر است هتل رزرو شد.

برچسب ها: جشنواره تجسمی ، هنر تجسمی
خبرهای مرتبط
در‌گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
معرفی دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر تا هفته آینده/ دبیر جشنواره تجسمی فجر به زودی معرفی می‌شود
نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران افتتاح شد
سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی آغاز به کار کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مستند «انیگما» بزودی اکران می‌شود/ «انیگما» روایتی متفاوت از نقش استارلینک در جنگ ۱۲ روزه 
مکتب و صدای سید حسن نصرالله هنوز در دلمان جاری است
نماهنگ عهد عزت؛ بازخوانی سخنان شهید نصرالله از عزت و مقاومت + فیلم
حق سید حسن نصرالله شهادت بود
آخرین اخبار
مستند «انیگما» بزودی اکران می‌شود/ «انیگما» روایتی متفاوت از نقش استارلینک در جنگ ۱۲ روزه 
مکتب و صدای سید حسن نصرالله هنوز در دلمان جاری است
نماهنگ عهد عزت؛ بازخوانی سخنان شهید نصرالله از عزت و مقاومت + فیلم
حق سید حسن نصرالله شهادت بود
فراخوان شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد
فرزند شهید نصرالله: راه مقاومت ادامه دارد و پرچم آن بر زمین نخواهد ماند
رسانه ملی در دفاع مقدس ۱۲ روزه حرف اول را زد
سفرنامه «عطر فلفل»؛ خودبوم‌نگاره‌ای از سفر به ایالت بلوچستان پاکستان
اعلام زمان اکران فیلم‌های شهاب حسینی و مهران احمدی
«قندپهلو» با طعم معاصر
انیمیشن «آقا معلم و بچه‌ها» در مدرسه تلویزیون
موزه ملی فردا باز می‌شود
دبیر چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب شد
حماسه شهید فریدون عباسی به زبان هنر
«به امید دیدار» روی آنتن شبکه نسیم می‌رود
اعلام اسامی فیلم‌های مستند چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران
«نامیاد» معادل فارسی «منشن»
پای این وطن باید ماند
فصل ششم برنامه تلویزیونی «اعجوبه‌ها» روی آنتن شبکه سه
میزبانی ۱۹ استان از جشنواره فیلم کودک و نوجوان
گردهمایی فیلم‌سازان ۱۱ کشور در قشم/ جشنواره «آوای صلح» آبان‌ ماه برگزار می‌شود
احترام به نسل جوانان در لوگوی جدید جشنواره هنر‌های تجسمی
افزایش استقبال از سریال‌های دفاع مقدسی در شهرک سینمایی دفاع مقدس
دانشگاه هنر عامل اتصال جشنواره هنر‌های تجسمی و بدنه دانشگاهی
برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی در تهران مسائل مالی بیشتری داشت