استاندار کردستان با تاکید بر استفاده بهینه از ظرفیت تجارت مرز گفت : بخشی از سهمیه واردات کالاهای بدون پرداخت عوارض گمرکی باید به مرزنشینان و کولبران اختصاص یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  آرش زره‌تن لهونی در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی با اشاره به سهمیه ۵۴۰ میلیون دلاری واردات کالا بدون عوارض گمرکی، گفت که هدف استفاده بهینه از این ظرفیت قانونی به نفع جامعه هدف استان است و تلاش می‌کنیم معابر مشخصی برای ورود کالا فراهم شود.

وی همچنین خواستار افزایش تعداد خانوار‌های بهره‌مند از مزایای قانون تجارت مرزی و تقویت تعامل با کارگزاران گمرکی دارای اهلیت شد.

استاندار کردستان افزود که منافع پیش‌بینی‌شده در قانون برای مرزنشینان هنوز محقق نشده و پیگیری سریع این موضوع وظیفه مسئولان استان در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

زره‌تن لهونی در ادامه، تامین سلامت مردم و امنیت غذایی جامعه را از اولویت‌ها برشمرد و تاکید کرد که باید از ظرفیت مرز برای توسعه صادرات کالا‌های سلامت‌محور بهره‌برداری شود.

