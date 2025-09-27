رحیمی گفت : شهرداری یا مالک باید راساً نسبت به پر کردن گود اقدام کنند، اما متاسفانه تاکنون هیچ تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علیرضا رحیمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج ابعاد مختلف معضل گود حصارک را تشریح و یادآور شد: این گودبرداری غیرمجاز با مساحت ۶۸۰۰ مترمربع و میانگین عمق ۱۰ متر، از اوایل دهه ۹۰ آغاز شده و از همان زمان موجبات آسیب‌های جدی به منازل مسکونی مجاور را فراهم آورده است و پارلمان شهری در دوره ششم از ابتدا تذکرات لازم را به شهرداران وقت و فعلی داده و مصوبات متعددی برای رفع خطر و حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده به تصویب رسانده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در خصوص اقدامات صورت گرفته در این موضوع گفت:مصوبات دوره ششم شورای اسلامی شامل مواردی نظیر پرداخت وام، اجاره خانه، وام ودیعه مسکن و حتی مساعدت به مالک جهت اصلاح پروانه و افزایش تراکم مناسب بوده وهمچنین، احداث سازه حفاظتی موقت در دیوار مجاور املاک مسکونی پیگیری و اجرا شد وآخرین اقدام شورا نیز، تصویب اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی برای ساخت دیوار اصلی و حفاظتی بتنی همراه با پاشنه بوده است.

علیرضا رحیمی با یادآوری اینکه گود حصارک همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد تصریح کرد: “طبق قانون رفع خطر گود وظیفه مالک است و در صورت ترک فعل، مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ تکلیف آن بر عهده شهرداری است اما تاکنون شهرداری اقدام موثری انجام نداده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر کرج افزود : مشاور پروژه دو پیشنهاد اصلی را مطرح کرده است پر کردن گود و اجرای دیوار حفاظتی و همچنین مهندس ناظر پروژه نیز به صراحت اشاره کرده است که شهرداری یا مالک باید راساً نسبت به پر کردن گود اقدام کنند، اما متاسفانه تاکنون هیچ تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.

رحیمی بر لزوم پر کردن فوری گود حصارک تاکید و از مکاتبه با شهردار و سازمان بازرسی خبر و خواستار شد: سازمان بازرسی نسبت به ترک فعل و تعیین تکلیف این گود ورود کنند و از بروز حوادث ناگوار احتمالی جلوگیری شود.

وی با انتقاد از کوتاهی شهرداری و مالک در این زمینه گفت: مسئله رها شدن گود باعث نگرانی مردم و مجاورین شده وشهرداری و مالک در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، شاید مالک را دستگاه‌ها کمتر مخاطب قرار داده‌اند در صورتی که مالک مقصر اصلی است و کسی توجه نمی‌کند و دیواری کوتاه‌تر از شهرداری وجود ندارد.

وی در پایان بار دیگر خواستار ورود سازمان بازرسی به مساله گود حصارک و برخورد قانونی با مقصرین زمان وقت و ترک فعل‌ها شد و با قاطعیت اعلام نمود: مماشات با مالک گود معنا ندارد، چراکه تمام آسیب‌دیدگی مجاورین گود بر عهده مالک است و در صورت بروز هر حادثه‌ای، مالک مسئول است معضل گودبرداری غیراصولی حصارک کرج که از اواسط دهه نود آغاز شده، همچنان به عنوان یک بحران شهری پابرجاست و با گذشت سال‌ها، ۷۰ خانوار ساکن در مجاورت آن با نگرانی و نارضایتی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند.