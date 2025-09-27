باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان دانشگاه RMIT استرالیا قطرههای چشمی تولید کردهاند که قادر به رساندن مواد محافظ به طور مستقیم به شبکیه هستند، ناحیهای که قبلاً فقط از طریق تزریقهای دردناک قابل دسترسی بود.
وبسایت این دانشگاه از تولید قطرههای چشمی جدید بر اساس آنتیاکسیدان لوتئین، استخراج شده از میوه جکفروت، خبر داد. در آزمایشهای آزمایشگاهی روی سلولها و حیوانات، این دارو با موفقیت به پشت چشم رسید و از شبکیه در برابر آسیب محافظت کرد.
محققان توضیح دادند که این قطرهها نویدبخش پیشگیری از دژنراسیون ماکولا وابسته به سن، یکی از علل اصلی از دست دادن بینایی در بزرگسالان مسن، و همچنین سایر بیماریهای جدی شبکیه مانند رتینوپاتی دیابتی هستند.
بیماران در حال حاضر برای درمان این بیماریها به تزریقهای منظم داخل چشمی متکی هستند، روشی دردناک با خطر عوارض. این فناوری جدید در نهایت میتواند به بیماران اجازه دهد تا قطرههای چشمی را در خانه تجویز کنند، بار روی خود و پزشکانشان را کاهش دهند و گزینهای ایمنتر و آسانتر ارائه دهند.
محققان خاطرنشان کردند که این کار هنوز در مراحل اولیه خود است و آزمایشها تاکنون محدود به سلولها و حیوانات بوده است، اما آنها قصد دارند آزمایشهای بالینی را روی انسان به عنوان بخشی از پروژههای مشترک با کلینیکهای پزشکی آغاز کنند.
منبع: Lenta.ru