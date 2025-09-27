به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، سیدابوالفضل پرپنچی مدیرکل این نهاد، در چارچوب اجرای طرح سراسری ارتباط دولت و مردم، به صورت مستقیم با شهروندان گفتوگو خواهد کرد.
رضا علی شیری، رئیس روابط عمومی و اطلاعرسانی کمیته امداد استان تهران با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس برنامه زمانبندی ارسالی اداره کل بازرسی استانداری تهران برای حضور مدیران دستگاههای اجرایی در مرکز ارتباط الکترونیک مردم و دولت (سامد)، مدیرکل کمیته امداد استان تهران در روز تعیینشده پاسخگوی مردم خواهد بود.
وی افزود: بر این اساس، سیدابوالفضل پرپنچی» یکشنبه، ۶ مهر ۱۴۰۴، از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱ به صورت زنده و برخط پاسخگوی مردم استان تهران خواهد بود و به تماسها، درخواستها و پیشنهادات شهروندان به طور مستقیم رسیدگی میکند.
شایان ذکر است: سامانه ارتباطات مردم و دولت (سامد) با هدف دریافت، ثبت و پیگیری درخواستهای مردمی از سوی مسئولان راهاندازی شده و این اقدام گامی مؤثر در راستای تسهیل ارتباط با شهروندان و تلاش برای رفع مسائل و مشکلات آنان به شمار میرود.