مدیرکل کمیته امداد استان تهران روز یکشنبه، ۶ مهر ۱۴۰۴، از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱ سامانه سامد به صورت مستقیم و برخط به سوالات و درخواست‌های شهروندان تهرانی پاسخ خواهد داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، سیدابوالفضل پرپنچی مدیرکل این نهاد، در چارچوب اجرای طرح سراسری ارتباط دولت و مردم، به صورت مستقیم با شهروندان گفت‌و‌گو خواهد کرد.

رضا علی شیری، رئیس روابط عمومی و اطلاع‌رسانی کمیته امداد استان تهران با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی ارسالی اداره کل بازرسی استانداری تهران برای حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در مرکز ارتباط الکترونیک مردم و دولت (سامد)، مدیرکل کمیته امداد استان تهران در روز تعیین‌شده پاسخگوی مردم خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس، سیدابوالفضل پرپنچی» یکشنبه، ۶ مهر ۱۴۰۴، از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱ به صورت زنده و برخط پاسخگوی مردم استان تهران خواهد بود و به تماس‌ها، درخواست‌ها و پیشنهادات شهروندان به طور مستقیم رسیدگی می‌کند.

شایان ذکر است: سامانه ارتباطات مردم و دولت (سامد) با هدف دریافت، ثبت و پیگیری درخواست‌های مردمی از سوی مسئولان راه‌اندازی شده و این اقدام گامی مؤثر در راستای تسهیل ارتباط با شهروندان و تلاش برای رفع مسائل و مشکلات آنان به شمار می‌رود.

برچسب ها: کمیته امداد ، دیدار مردمی
خبرهای مرتبط
پوشش بیمه‌ای بیش از ۳ هزار زن سرپرست خانوار کمیته امداد استان تهران/ بازنشستگی ۸۴ مددجودر ۳ ماه نخست امسال
در آستانه هفته دفاع مقدس محقق شد؛
۴۰ سری جهیزیه به نوعروسان تهرانی اهدا شد/ اهدای ۵۲۹ فقره جهیزیه در ۶ ماهه نخست امسال
نواختن زنگ «عاطفه‌ها» در پرند/ حمایت از بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز در استان تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پدرم را عامل بدبختی‌هایم می‌دانستم
وقتی مرگ، ۲زندانی را تعقیب می‌کرد
اهتزاز دائمی پرچم ایران بر بام بلدیه
چرا شروع مدرسه برای کودکان چالش‌برانگیز است؟
دستفروشان کلاهبردار در چنگ قانون
هشدار قوه قضاییه درباره اخبار مربوط به مکانیسم ماشه
دوچرخه‌سوار حین حرکت در معابر شهری مشمول قوانین ترافیکی است
پیگیری‌های بین‌المللی برای ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به غزه
سهمیه اعزام دانشگاهیان به عمره به ۸ هزار نفر رسید
مستند «من بلاگر نیستم» رونمایی می‌شود
آخرین اخبار
آخرین آمار از بازسازی ساختمان‌ها و واحد‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه / آغاز ورود به تعیین خسارات اثاثیه منازل
رکورد جراحی ترمیمی رایگان در مشهد شکست / ۲۶ عمل جراحی در یک روز
فرزندان مراکز بهزیستی به شرط توانمندسازی شغلی و روانی ترخیص می‌شوند
کاهش نیمی از ساختمان‌های بحرانی شهر تهران
دستور دادستانی تهرانی برای تعیین تکلیف پارکینگ‌های متخلف تا پایان مهرماه
تاکید وزیر دادگستری بر همکاری وزارتخانه‌‌ها برای ثبت‌نام کودکان اتباع در مدارس
دوچرخه‌سوار حین حرکت در معابر شهری مشمول قوانین ترافیکی است
قیمت مرغ در سطح شهر به میادین میوه و تره‌بار ربطی ندارد
کشف ۲۵۲ خودرو در طرح سراسری کشف خودرو‌های مسروقه
اهتزاز دائمی پرچم ایران بر بام بلدیه
مستند «من بلاگر نیستم» رونمایی می‌شود
افتتاح چند همراه‌سرای جدید در تهران تا پایان سال
برگزاری نخستین جلسه ستاد انتخابات استان تهران؛ احکام صادره به روسای کمیته‌ها ابلاغ شد
دستفروشان کلاهبردار در چنگ قانون
هشدار قوه قضاییه درباره اخبار مربوط به مکانیسم ماشه
تدوین بسته ترخیص بیماران روان مزمن تحت نظارت سازمان بهزیستی
سهمیه اعزام دانشگاهیان به عمره به ۸ هزار نفر رسید
تردد در اکثر معابر و بزرگراه‌های پایتخت پرحجم و سنگین است
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
پدرم را عامل بدبختی‌هایم می‌دانستم
وقتی مرگ، ۲زندانی را تعقیب می‌کرد
پیگیری‌های بین‌المللی برای ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به غزه
چرا شروع مدرسه برای کودکان چالش‌برانگیز است؟
دادستان کل کشور با رئیس دیوان عالی ازبکستان دیدار کرد
لزوم داشتن آگاهی برای اقدام و نجات در هنگام آتش سوزی + فیلم