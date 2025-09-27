شهروندخبرنگار ما همزمان با هفته دفاع مقدس فیلم و تصاویری از برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در شهرستان خواجه استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دفاع مقدس همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهرستان خواجه استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این مراسم با حضور دکتر عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس وباهمکاری بخشداری خواجه، اداره ورزش و جوانان بخش خواجه، شهرداری و شورای اسلامی شهر خواجه، حوزه مقاومت شهدا خواجه، نیروی انتظامی و اورژانس شهر خواجه و با شرکت ۸۰۰ نفر از علاقمندان در سطح شهر خواجه برگزار گردید. درپایان مراسم جوایزی به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

