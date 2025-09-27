شهروندخبرنگار ما همزمان با هفته دفاع مقدس فیلم و تصاویری از برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در شهرستان خواجه استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دفاع مقدس همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهرستان خواجه استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این مراسم با حضور دکتر عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس وباهمکاری بخشداری خواجه، اداره ورزش و جوانان بخش خواجه، شهرداری و شورای اسلامی شهر خواجه، حوزه مقاومت شهدا خواجه، نیروی انتظامی و اورژانس شهر خواجه و با شرکت ۸۰۰ نفر از علاقمندان در سطح شهر خواجه برگزار گردید. درپایان مراسم جوایزی به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد. 
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

همایش پیاده روی خانوادگی در شهرستان خواجه به مناسبت هفته دفاع مقدس

همایش پیاده روی خانوادگی در شهرستان خواجه

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: هفته دفاع مقدس ، همایش پیاده روری ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان جنوبی؛
مراسم یادواره شهدا در روستای ده محمد به مناسبت هفته دفاع مقدس + عکس
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
دیزج دیز در هفته دفاع مقدس رنگ و بوی شهدا گرفت + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری مراسم باشکوه نماز عبادی سیاسی جمعه نیشابور و غباروبی مزار شهدای بهشت فضل در هفته دفاع مقدس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری دومین همایش بزرگ سوارکاری در هفته دفاع مقدس + فیلم
معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی چه زمانی پرداخت می‌شود؟
آران بیدگل بار دیگر معطر به عطر شهدا شد + فیلم و عکس
حال و هوای گلزار شهدای خلیل آباد در هفته دفاع مقدس + فیلم
برگزاری مراسم باشکوه نماز عبادی سیاسی جمعه نیشابور و غباروبی مزار شهدای بهشت فضل در هفته دفاع مقدس
مراسم یادواره شهدا در روستای ده محمد به مناسبت هفته دفاع مقدس + عکس
دیزج دیز در هفته دفاع مقدس رنگ و بوی شهدا گرفت + عکس
آخرین اخبار
معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی چه زمانی پرداخت می‌شود؟
دیزج دیز در هفته دفاع مقدس رنگ و بوی شهدا گرفت + عکس
مراسم یادواره شهدا در روستای ده محمد به مناسبت هفته دفاع مقدس + عکس
برگزاری مراسم باشکوه نماز عبادی سیاسی جمعه نیشابور و غباروبی مزار شهدای بهشت فضل در هفته دفاع مقدس
آران بیدگل بار دیگر معطر به عطر شهدا شد + فیلم و عکس
حال و هوای گلزار شهدای خلیل آباد در هفته دفاع مقدس + فیلم
برگزاری دومین همایش بزرگ سوارکاری در هفته دفاع مقدس + فیلم
برگزاری نماز جمعه خشم و نصر در صالح آباد + فیلم و عکس
برگزاری نماز جمعه در اهر از لنز دورین شهروندخبرنگار + فیلم
برگزاری آئین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای ماهدشت در هفته دفاع مقدس + فیلم
گزارش تصویری از برپایی میز خدمت اهری‌ها در هفته دفاع مقدس