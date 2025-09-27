ناتان اسمونت، دانشمند برجسته فضایی روسیه، معتقد است که منطقی‌ترین راه حل در صورت نزدیک شدن سیارک 2024 YR4 به ماه، تغییر مدار آن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- اسمونت، دانشمند ارشد تحقیقاتی در موسسه مطالعات فضایی آکادمی علوم روسیه، تأکید می‌کند که استفاده از بمب هسته‌ای برای نابودی سیارک 2024 YR4 گزینه قابل قبولی نیست.

او به TASS گفت: «حمله به یک سیارک با بمب هسته‌ای بسیار خطرناک است. هرگونه نقص در هنگام پرتاب می‌تواند منجر به سقوط بمب به زمین یا حتی برخورد تصادفی به ماه شود که سناریویی فاجعه‌بار خواهد بود.»

او توضیح داد که منطقی‌ترین راه حل، انحراف مسیر سیارک به جای نابودی آن است و به آزمایش ناسا در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد، زمانی که کاوشگر DART پس از برخورد با سیارک Dimorphos با موفقیت مدار آن را تغییر داد.

این موضع پس از آن اتخاذ شد که دانشمندان موسسه فیزیک و فناوری مسکو در ۲۳ سپتامبر اعلام کردند که این سیارک تهدید مستقیمی برای زمین نیست و بدترین سناریو می‌تواند آسیب به برخی از ماهواره‌ها باشد.

سیارک YR4 در دسامبر ۲۰۲۴ توسط شبکه ATLAS در شیلی کشف شد و احتمالاً در ۲۲ دسامبر ۲۰۳۲ با ماه برخورد خواهد کرد. ماه‌هاست که محافل علمی بین‌المللی در حال بررسی بهترین راه‌ها برای جلوگیری از این سناریو هستند و گزینه‌هایی مانند تغییر مسیر آن یا نابودی آن با یک حمله جنبشی یا هسته‌ای را پیشنهاد می‌دهند. انتظار می‌رود تصمیم نهایی تا سال ۲۰۲۸، زمانی که به زمین نزدیک می‌شود، گرفته شود.


منبع: TASS

برچسب ها: سیارک ، فضا ، ناسا ، بمب هسته ای
