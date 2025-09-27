باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کاخ موزه سلیمانیه کرج، یکی از آثار تاریخی برجسته استان البرز، با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مرمت‌های علمی در مسیر تبدیل شدن به یک سایت‌موزه شاخص ملی قرار گرفته است؛ مجموعه‌ای که قرار است علاوه بر حفاظت از میراث فرهنگی، تجربه‌ای آموزشی و گردشگری بی‌نظیر برای بازدیدکنندگان فراهم کند.

نادر زینالی گفت: کاخ موزه سلیمانیه یکی از آثار تاریخی مهم استان البرز و کشور است و تلاش ما بر این است که با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت هدفمند منابع، آن را به یکی از معدود سایت‌موزه‌های شاخص کشور تبدیل کنیم.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: کارهای کاوش و مرمت در مجموعه با دقت و کیفیت بالا در حال انجام است. پیمانکار پروژه، دارای گرید یک در رشته معماری و ابنیه است و این اطمینان را می‌دهد که تمامی مراحل مرمتی بر اساس استانداردهای علمی و حرفه‌ای اجرا شود.

او با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آتی مجموعه، ایجاد یک مخزن اختصاصی برای نگهداری آثار تاریخی است، ابراز کرد: این مخزن به حفظ و نگهداری صحیح آثار کمک خواهد کرد و امنیت و سلامت اشیای تاریخی را تضمین می‌کند.

این مسئول درباره نحوه تخصیص بودجه برای اجرای پروژه های عمرانی نیز توضیح داد و گفت: در این اداره‌کل، منابع عمرانی با دقت و بر اساس اولویت‌ها تخصیص می‌یابد. پروژه‌هایی که بیشترین اثرگذاری فرهنگی و تاریخی را دارند، در اولویت هستند و کاخ موزه سلیمانیه به دلیل اهمیت تاریخی و پتانسیل گردشگری خود در صدر این فهرست قرار دارد.

او تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی‌ها به درستی انجام شود، کاخ موزه سلیمانیه تبدیل به یک سایت‌موزه کامل خواهد شد؛ مجموعه‌ای که بازدیدکنندگان می‌توانند علاوه بر مشاهده آثار تاریخی، تجربه‌ای آموزشی و فرهنگی بی‌نظیر کسب کنند.

زینالی به اهمیت نقش کاخ موزه در توسعه گردشگری استان نیز اشاره کرد: این مجموعه با معماری منحصر به فرد و ابنیه تاریخی چشم‌نواز، ظرفیت جذب گردشگر داخلی و خارجی را دارد. ما معتقدیم حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری باید همزمان پیش برود و سلیمانیه نمونه‌ای بارز از این رویکرد است.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی دقیق، تخصیص منابع هدفمند و همکاری تیم‌های تخصصی، مطمئن هستم که کاخ موزه سلیمانیه به یکی از افتخارات میراث فرهنگی استان و کشور تبدیل خواهد شد. این مجموعه می‌تواند الگویی برای سایر پروژه‌های مرمتی و سایت‌موزه‌های آینده باشد و نقش مؤثری در توسعه فرهنگی، آموزشی و گردشگری ایفا کند.

بازدید زینالی از کاخ موزه سلیمانیه، علاوه بر بررسی عملیات مرمت، فرصت مناسبی برای گفتگو با تیم فنی و کارشناسان فراهم کرد تا درباره روند کاوش‌ها، اولویت‌بندی پروژه‌ها و برنامه‌های آتی تبادل نظر کنند.