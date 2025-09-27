کاخ موزه سلیمانیه کرج، یکی از آثار تاریخی برجسته استان البرز، با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مرمت‌های علمی در مسیر تبدیل شدن به یک سایت‌موزه شاخص ملی قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کاخ موزه سلیمانیه کرج، یکی از آثار تاریخی برجسته استان البرز، با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مرمت‌های علمی در مسیر تبدیل شدن به یک سایت‌موزه شاخص ملی قرار گرفته است؛ مجموعه‌ای که قرار است علاوه بر حفاظت از میراث فرهنگی، تجربه‌ای آموزشی و گردشگری بی‌نظیر برای بازدیدکنندگان فراهم کند.

نادر زینالی گفت: کاخ موزه سلیمانیه یکی از آثار تاریخی مهم استان البرز و کشور است و تلاش ما بر این است که با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت هدفمند منابع، آن را به یکی از معدود سایت‌موزه‌های شاخص کشور تبدیل کنیم.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: کارهای کاوش و مرمت در مجموعه با دقت و کیفیت بالا در حال انجام است. پیمانکار پروژه، دارای گرید یک در رشته معماری و ابنیه است و این اطمینان را می‌دهد که تمامی مراحل مرمتی بر اساس استانداردهای علمی و حرفه‌ای اجرا شود.

او با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آتی مجموعه، ایجاد یک مخزن اختصاصی برای نگهداری آثار تاریخی است، ابراز کرد: این مخزن به حفظ و نگهداری صحیح آثار کمک خواهد کرد و امنیت و سلامت اشیای تاریخی را تضمین می‌کند. 

این مسئول درباره نحوه تخصیص بودجه برای اجرای پروژه های عمرانی نیز توضیح داد و گفت: در این اداره‌کل، منابع عمرانی با دقت و بر اساس اولویت‌ها تخصیص می‌یابد. پروژه‌هایی که بیشترین اثرگذاری فرهنگی و تاریخی را دارند، در اولویت هستند و کاخ موزه سلیمانیه به دلیل اهمیت تاریخی و پتانسیل گردشگری خود در صدر این فهرست قرار دارد.

او تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی‌ها به درستی انجام شود، کاخ موزه سلیمانیه تبدیل به یک سایت‌موزه کامل خواهد شد؛ مجموعه‌ای که بازدیدکنندگان می‌توانند علاوه بر مشاهده آثار تاریخی، تجربه‌ای آموزشی و فرهنگی بی‌نظیر کسب کنند. 

زینالی به اهمیت نقش کاخ موزه در توسعه گردشگری استان نیز اشاره کرد: این مجموعه با معماری منحصر به فرد و ابنیه تاریخی چشم‌نواز، ظرفیت جذب گردشگر داخلی و خارجی را دارد. ما معتقدیم حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری باید همزمان پیش برود و سلیمانیه نمونه‌ای بارز از این رویکرد است.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی دقیق، تخصیص منابع هدفمند و همکاری تیم‌های تخصصی، مطمئن هستم که کاخ موزه سلیمانیه به یکی از افتخارات میراث فرهنگی استان و کشور تبدیل خواهد شد. این مجموعه می‌تواند الگویی برای سایر پروژه‌های مرمتی و سایت‌موزه‌های آینده باشد و نقش مؤثری در توسعه فرهنگی، آموزشی و گردشگری ایفا کند.

بازدید زینالی از کاخ موزه سلیمانیه، علاوه بر بررسی عملیات مرمت، فرصت مناسبی برای گفتگو با تیم فنی و کارشناسان فراهم کرد تا درباره روند کاوش‌ها، اولویت‌بندی پروژه‌ها و برنامه‌های آتی تبادل نظر کنند.

برچسب ها: کاخ سلیمانیه ، میراث فرهنگی
خبرهای مرتبط
درب کاخ سلیمانیه به روی مردم باز است
آماده سازی‌ نهایی برای بازگشایی کاخ موزه سلیمانیه
ثبت آمار بیشترین بازدید از کاخ سلیمانیه بعد از دوران کرونا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدور حکم اعدام و حبس برای متهمان شبکه جاسوسی مرتبط با موساد و منافقین
افزایش بیماری‌های تنفسی و قلبی‌ عروقی در اثر آلودگی هوا
آغاز پایش تخصصی منابع آب زیرزمینی در ساوجبلاغ
کاخ سلیمانیه البرز؛ از کاخ تاریخی تا سایت‌موزه ملی
گود حصارک ۱۰ ساله شد اما پر نشد
آخرین اخبار
کاخ سلیمانیه البرز؛ از کاخ تاریخی تا سایت‌موزه ملی
گود حصارک ۱۰ ساله شد اما پر نشد
آغاز پایش تخصصی منابع آب زیرزمینی در ساوجبلاغ
افزایش بیماری‌های تنفسی و قلبی‌ عروقی در اثر آلودگی هوا
صدور حکم اعدام و حبس برای متهمان شبکه جاسوسی مرتبط با موساد و منافقین
چرا گاز در استان البرز هدر می‌رود؟