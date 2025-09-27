باشگاه خبرنگاران جوان - مهرگان سوادکوهی، مدیر گروه «اقتصاد و جامعه» شبکه رادیو اقتصاد، از تغییر نام و رویکرد برنامه صبحگاهی رادیو اقتصاد پس از سه سال خبر داد و اظهار داشت: در فصل تازه، این برنامه با عنوان جدید «سکه صبح» و با رویکردی امیدآفرین و انگیزهبخش تقدیم شنوندگان خواهد شد.
وی با بیان اینکه صبحها بهترین زمان برای ایجاد انگیزه و نشاط در جامعه است، افزود: برنامه «سکه صبح» تلاش میکند تا در آغاز روز، با ترکیبی از محتواهای آموزشی، تحلیلی و انگیزشی، ضمن اطلاعرسانی اقتصادی، روحیه تلاش، امید به آینده و رونق کار و کاسبی را در میان شنوندگان تقویت کند.
سوادکوهی با اشاره به محتوای متنوع این برنامه، تصریح کرد: «سکه صبح» شامل بخشهای مختلفی است که هر یک با هدفی مشخص طراحی شدهاند.
بخش «همپا تا قلهها» به روایت زندگی کارآفرینان موفق اختصاص دارد و داستان تلاشها و سختیهای آنان در مسیر تحقق شعار سال با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» را بازگو میکند.
در بخش «باهوش باشید»، اصول و کاربردهای هوش مصنوعی در مشاغل گوناگون معرفی میشود تا فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار بتوانند از این ابزار نوین برای افزایش بهرهوری و رشد فعالیتهای خود بهرهمند شوند.
بخش «دخل» به بیان اصول و آموزههای مربوط به کاسبی پرداخته و راهکارهایی برای رونق و برکت کسبوکار ارائه میدهد.
در بخش «پیشخوان» نیز مهمترین اخبار و تحولات اقتصادی روز با بیانی روان و قابلفهم برای عموم مخاطبان مرور میشود.
مدیر گروه اقتصاد و جامعه رادیو اقتصاد در ادامه خاطرنشان کرد: این برنامه علاوه بر بخشهای محتوایی، بستر تعامل مستقیم با شنوندگان را نیز فراهم کرده است. مردم میتوانند از طریق شماره تماس ۲۲۶۵۲۵۲۵ و همچنین ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۰۳۶۳۷، دیدگاهها، پیشنهادها و مطالبات اقتصادی و معیشتی خود را با عوامل برنامه در میان بگذارند تا در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری شود.
سوادکوهی تاکید کرد: رسانه ملی و بهویژه رادیو اقتصاد وظیفه دارد علاوه بر اطلاعرسانی، روحیه امید و پویایی را نیز در جامعه تقویت کند و برنامه «سکه صبح» دقیقاً با همین نگاه طراحی و تولید شده است.
گفتنی است «سکه صبح» در قالب یک برنامه صبحگاهی تازهنفس، از امید، تلاش و رونق اقتصادی سخن میگوید و تلاش دارد با زبان ساده، اما محتوای تخصصی، هم یاریرسان فعالان اقتصادی باشد و هم برای عموم مردم الهامبخش و انگیزهساز شود.
منبع: رادیو اقتصاد