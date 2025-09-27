باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- روستای درسون در دل جنگلهای کوهستانی سپیددشت جای گرفته است. پوشش گیاهی انبوه و هوای خنک، این روستا را به نقطهای دلنشین برای طبیعتگردان تبدیل کرده است. تپهها و شیبهای کوهستانی، نه تنها چشماندازی دیدنی ایجاد کردهاند بلکه کشاورزی و دامداری محلی را شکل میدهند
تنها مسیر دسترسی به درسون، راه مالرو است؛ راهی که هم دشواری عبور دارد و هم باعث حفظ طبیعت و سبک زندگی سنتی مردم این منطقه شده است. اهالی روستا معتقدند که همین راههای سخت، باعث ماندهگی فرهنگ و آداب محلی شده است.
جمعیت و سبک زندگی
جمعیت روستا محدود و زندگی در آن بر پایه کشاورزی و دامداری استوار است. خانههای سنگی و گلی، با معماری سنتی، نه تنها مأمن اهالی بلکه شاهدی از تاریخ و فرهنگ مردم محلی هستند. ساکنان، مهماننواز و پیوندشان با طبیعت و زمین، درخور تحسین است.
درسون با طبیعت جنگلی و کوهستانی خود ظرفیت بالایی برای گردشگری دارد؛ از مسیرهای پیادهروی و کوهپیمایی گرفته تا فرصتهای عکاسی از مناظر طبیعی و تجربه زندگی روستایی. توسعه مسیرهای دسترسی و امکانات حداقلی گردشگری میتواند باعث رونق اقتصادی و فرهنگی این روستا شود.
با وجود محدودیتهای دسترسی و کمبود خدمات زیرساختی، اهالی درسون امیدوارند با حمایت مسئولان محلی، بتوانند ترکیبی از زندگی سنتی و گردشگری پایدار را در این منطقه ایجاد کنند. حفظ جنگلها و فرهنگ بومی، اولویت اصلی این مردم است.