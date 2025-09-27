کارشناسان فناوری در مطالعه جدیدی که توسط Which، یک وب‌سایت حمایت از مصرف‌کننده، منتشر شده است، گوشی‌های هوشمند مستعد خرابی و بهترین آنها در بلندمدت را برجسته کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- کارشناسان داده‌های ۱۵۶۴۴ گوشی هوشمند از ۱۴ برند اصلی، از جمله اپل، سامسونگ، هواوی و نوکیا را تجزیه و تحلیل کردند تا میزان خرابی را در سال‌های اول استفاده و تا شش سال پس از شروع عمر دستگاه تعیین کنند.

این مطالعه نشان داد که میزان خرابی اکثر گوشی‌ها در سال اول استفاده پایین بوده است. با گذشت زمان، تفاوت بین برند‌ها آشکار شد:

سونی و هواوی پس از شش سال بالاترین میزان خرابی را ثبت کردند.

وان‌پلاس، ریلمی و گوگل با میزان خرابی کمتر از ۱۱٪، قابلیت اطمینان بالایی را نشان دادند.

سامسونگ و اپل به ترتیب با نرخ خرابی ۱۳٪ و ۱۵٪ در رتبه‌های میانی قرار گرفتند.

این وب‌سایت بریتانیایی، برند اوپو را به دلیل تعداد زیاد عرضه‌هایش، قابل توجه توصیف کرد، در حالی که ریلمی با وجود مدل‌های محدودش، یک برند قابل اعتماد در نظر گرفته شد.

رایج‌ترین ایرادات

مشکلات باتری با ۲۹٪، به ویژه خالی شدن سریع یا افت عملکرد زودرس، در صدر فهرست قرار داشت.

عملکرد کند یا خاموش شدن تلفن (۵٪).

خرابی سیستم (۴٪).

مشکلات به‌روزرسانی نرم‌افزار (۳٪).

عیوب نادر شامل مشکلات اثر انگشت و تشخیص چهره یا حتی آتش گرفتن کمتر از ۱٪

توصیه‌های کارشناسان

این وبسایت توضیح داد که تنها حدود ۸٪ از تلفن‌ها در سه سال اول دچار نقص می‌شوند، به این معنی که اکثر آنها برای مدت طولانی در شرایط خوبی باقی می‌مانند. با این حال، بر اهمیت به‌روزرسانی‌های امنیتی تأکید کرد، زیرا دوره‌های طولانی بدون به‌روزرسانی، دستگاه‌ها را آسیب‌پذیرتر می‌کند.

طبق این گزارش برخی از شرکت‌ها، مانند اپل، گوگل و برخی از مدل‌های سامسونگ، پشتیبانی نرم‌افزاری را برای مدت زمانی کمتر از پنج سال ارائه نمی‌دهند، در حالی که برخی دیگر پشتیبانی را به مدت زمانی کمتر از دو سال محدود می‌کنند.

منبع: دیلی میل

