مدیرعامل شرکت گاز استان تهران از آغاز نصب برج‌های تخلیه اضطراری گاز در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان تهران از مراحل ساخت و نصب برج‌های تخلیه گاز اضطراری در تهران بازدید و اظهار کرد: اطفای حریق ناشی از سوخت‌های هیدروکربنی، بدون قطع جریان ماده آتش‌زا امکان‌پذیر نیست. از این رو شرکت گاز استان تهران در سال‌های گذشته اقدام‌های متعددی را برای ارتقای ایمنی شبکه در زمان زلزله در دستور کار قرار داده است. یکی از این اقدام‌ها، توانمندسازی شبکه برای قطع سریع گاز در شرایط بحرانی است.

وی با بیان اینکه قطع جریان گاز به تنهایی کافی نیست و لازم است گاز باقی‌مانده در خطوط نیز به‌طور ایمن تخلیه شود، افزود: به همین منظور، طراحی و اجرای سامانه جدید برج‌های تخلیه گاز اضطراری انجام شد تا گاز محبوس به جای نشت در فضایی امن تخلیه شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با اشاره به ویژگی‌های فنی این برج‌ها گفت: برج‌های تخلیه گاز اضطراری با ارتفاع ۸۰ متر و در نقاطی از پیش تعیین‌شده در تهران نصب می‌شوند. عملکرد آنها به‌گونه‌ای است که گاز باقی‌مانده در خطوط گازرسانی به جای نشت از لوله‌های شکسته یا تبدیل شدن به شعله‌های آتش، از طریق این دکل‌ها در فضایی بی‌خطر تخلیه می‌شود.

اعوانی با قدردانی از تلاش‌های متخصصان و کارشناسان در طراحی و ساخت این برج‌ها اظهار کرد: این پروژه هم‌اکنون در تهران در حال نصب است و به‌زودی با تکمیل فرآیند اجرایی، وارد مرحله بهره‌برداری می‌شود.

وی با اشاره به گستردگی و اهمیت این پروژه نوآورانه تصریح کرد: نصب و راه‌اندازی با برنامه‌ریزی جامع و دقیقی در دست اجراست تا این سازه درمجموع در ۲۶ نقطه شهر تهران نصب و راه‌اندازی شود. این نقاط بر اساس تحلیل‌های تخصصی و ارزیابی ریسک‌های احتمالی انتخاب شده‌اند تا پوشش کاملی از شبکه گازرسانی پایتخت فراهم شود. هدف این است که با استقرار این برج‌ها در سراسر تهران، افزون بر کنترل دقیق و ایمن تخلیه گاز در شرایط بحرانی، تاب‌آوری و ایمنی شبکه به شکل چشمگیری افزایش یابد و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران همچنین بر ضرورت استمرار چنین طرح‌هایی در کلان‌شهر تهران تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای توسعه این فناوری در سایر مناطق استان خبر داد.

